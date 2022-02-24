Sinemaseverler vizyona yeni girecek filmleri araştırıyor. ‘’Vizyonda bu hafta hangi filmler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye’deki sinemalarda bu hafta (25 Şubat 2022 Cuma) hangi filmler vizyona girecek? İşte 25 Şubat 2022 Cuma günü vizyona girecek filmler…

Cyrano

Yönetmen: Joe Wright

Senarist Erica Schmidt, Edmond Rostand

Cyrano filminin konusu: Burnunun büyüklüğüyle tanınmış bir silahşör olan Cyrano de Bergerac, gönlünü Roxane’a kaptırır. Ancak burnunun iriliğinden dolayı duyduğu utançtan aşkını ilan edemez. Cyrano’nun emrindeki silahşörlerden olan Christian da Roxane’a aşıktır. Christian hislerini Roxane’a söyleyemese de Roxane da gönlünü Christian’a kaptırır. Bu durumun ardından genç kadın, Cyrano’dan Christian ile iletişim kurmasında kendisine yardımcı olmasını ister.

Beni Sevenler Listesi

Yönetmen: Emre Erdoğdu

Oyuncular: Halil Babür, Hayal Köseoğlu, Ahmet Rıfat Sungar

Beni Sevenler Listesi filminin konusu: Cihangirli ünlülerin tedarikçisi olan Yılmaz, yaşadığı Bağcılar ile Cihangir arasında bölünmüş bir yaşam sürer. Yaptığı iş nedeniyle birçok dizi oyuncusu ve yazar ile dost olan Yılmaz, onları mutlu etmekten keyif alır. Çalıştığı insanlar tarafından sevildiğini hisseden Yılmaz, bir süre sonra uyuşturucu tedarikçiliği ve grup aidiyeti denklemini yeniden gözden geçirir. Uyuşturucu operasyonları sonrasında satacak uyuşturucu bulamayan Yılmaz, artık sevilmeyeceğine dair bir paranoya kapılır ve bu durum hayatını ele geçirir.

Sadece Bir Gece

Yönetmen: Sinan Biçici

Oyuncular: Tuba Ünsal, Cemal Hünal, Gürgen Öz

Sadece Bir Gece filminin konusu: Modern, beyaz yakalı çalışan ve şehirli olan Tamer ve Begüm, evli bir çiftir. Arkadaşlarıyla bir gece dışarı çıkan Tamer, barda bir kadınla tanışır ve onunla birlikte olur. Tamer, o geceden sonra kadını bir daha aramaz. Bu süreçte kocasının davranışlarından kuşkulanan Begüm, Tamer’i sıkıştırır. Yaptığını itiraf etmek zorunda kalan Tamer, alkolün etkisiyle şeytana uyduğunu söyleyerek Begüm’den af diler. Olayı kabullenemeyen Begüm, Tamer’i evden kovar. Uzun süre ne yapacağına karar veremeyen Begüm, Tamer’i affetmek için bir şart öne sürer. Aynı şeyi Begüm de yapacaktır, yine sadece bir gece.

Gizli Gerçek

Yönetmen: Aneesh Chaganty

Oyuncular: Sarah Paulson, Kiera Allen, Pat Healy

Gizli Gerçek filminin konusu: Tüm yaşamını dört duvar arasında geçiren genç kız, eğitimini de evde annesinden alır. Hayattaki tek varlığı annesi olan genç kızın yaşamı, annesinin korkunç bir sır sakladığını keşfetmesi ile bambaşka bir hal alır. Annesinin sakladığı sırrı öğrenmeye çalışan genç kız, korkunç gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Kasa: Büyük Soygun

Yönetmen: Jaume Balagueró

Oyuncular: Freddie Highmore, Astrid Bergès-Frisbey, Sam Riley

Kasa Büyük Soygun filminin konusu: Bu zamana kadar kimse İspanya Merkez Bankası’nı soymadı. Yüzyıldan fazla bir süre önce inşa edilen kasa için ne tür bir mühendislik kullanıldığına dair hiçbir plan yok. Ancak bu gizem, mekana erişmenin sırrını keşfetmek için işe alnın genç mühendis Thom’u korkutmaz. Efsanevi bir hazine 10 gün boyunca bankanın kasasında duracaktır ve Thom bu süre zarfında kasanın sırrını keşfedip, bir plan hazırlayıp saldırıya geçmek zorundadır.

Bir Tutam Açlık

Yönetmen: Christoffer Boe

Oyuncular: Nikolaj Coster-Waldau, Katrine Greis-Rosenthal, Charlie Gustafsson

Bir Tutam Açlık filminin konusu: Yemek antropolojisi alanında uzman Maggi ve usta şef Carsten, örnek bir çifttir. Danimarka’nın en iddialı lokantasını açmak isteyen çift, önlerine çıkan engellere, çevresindekilerin olumsuz düşüncelerine rağmen hayallerinin peşinden gidip lokantayı açarlar. Çiftin isimleri Danimarka gurme çevrelerinde kısa sürede sık sık duyulmaya başlar. Yemek dünyasının zirvesindekilere nasip olan Michelin yıldızını almaya kararlı olan çiftin hayat önlerine farklı şeyler çıkaracaktır.

Mavzer

Yönetmen: Fatih Özcan

Oyuncular: Serhat Mustafa Kılıç, Ozan Çelik

Mavzer filminin konusu: Genç bir adam olan Veysi, İç Anadolu’da bir köyde yaşar. Bir sabah oğlu Mustafa ile koyunlarının yanına giden Veysi’nin sürüsüne kurt saldırır. Bu sırada Veysi, koyunlarının çoğunu kaybeder. Sürüsünü korumak için neler yapabileceğini düşünen Veysi, çareyi daha iyi bir silah almakta bulur. Onun almayı planladığı silah tüfeklerin kralı olarak nitelendirilen mavzerdir.

Mutlu Canavar Ailesi 2

Yönetmen: Holger Tappe

Oyuncular: Emily Watson, Nick Frost, Jessica Brown Findlay

Mutlu Canavar Ailesi 2 filminin konusu: Mutlu Canavar Ailesi 2, gündelik yaşamlarından kurtulmalarını sağlayan yeni bir maceraya atılan mutlu canavar ailesinin hikayesini konu ediyor. Wishbone ailesi sıradan ailelerden oldukça farklıdır çünkü onlar, süper güçleri olan canavarlara dönüşebilir. Bir gün Canavar Avcısı Mila Starr’ın Baba Yaga ve Renfield’ı yakalaması üzerine Wishbone Ailesi, onları kurtarmak için bir kez daha canavara dönüşür.

Fabrika

Yönetmen: COSM

Oyuncular: Muhammet Kınık, Hakan Alagöz, Tolga Bengü

Fabrika filminin konusu: Bir fabrikanın gece vardiyasında çalışan bir genç olan Doğuş, fabrikada çalışan üç ustanın çıraklığını yapıyordur. Doğuş, sürekli ustaların kendisi ile uğraşmalarına maruz kalır. Erkekliği ile dalga geçen ustaların bu tutumuna başlarda aldırış etmeyen Doğuş, bir süre sonra bu durumu sorun etmeye başlar. Zaman geçtikçe yapılanlara artık dayanamayacak hale gelen Doğuş, kendisini hayatının akışının değişmesine neden olacak olayların içinde bulur.

Lietli: Cin Kabilesi

Yönetmen: Cemal Aşkın Alpçetin, Can Yelkenciler

Oyuncular: Tuğba Akman, Zülfü Hamit Altın, Cemal Aşkın Alpçetin

Lietli Cin Kabilesi filminin konusu: Kız arkadaşı Merve’nin büyükannesinin vefat etmesi üzerine Tolga, onunla birlikte köye gitmeye karar verir. Tolga ve Merve yola çıktıklarında yakın arkadaşları Vural ve Sibel de onlara eşlik eder. Köye varlıkları andan itibaren tuhaf durumlarla karşı karşıya kalan grup, garip rüyalar görmeye başlar. Yaşananlara anlam vermeye çalışan Tolga, araştırma yapmaya başlar. Metefizik uzmanı Harun’dan yardım alan Tolga, Lietli adı verilen Cin Kabilesi tarafından tehdit altında olduklarını keşfeder.