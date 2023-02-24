Her hafta olduğu gibi bu hafta da vizyona girecek haftanın filmlerini sizin için derledik. Lamborghini: Efsanenin Arkasındaki Adam filmi Lamborghini’nin hikayesini konu alırken Batıl 2 ve Cin Sureti filmleriyle korku dolu hikayeler 24 Şubat 2023 günü beyazperdede sizlerle buluşacak. İşte haftanın diğer filmleri…

Ant-Man ve Wasp: Quantumania

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Film, ailesi ile beraber kendisini bir anda Kuantum Alemi’nde bulan Ant Man’in maceralarını konu alıyor. Ant-Man, Avengers: Endgame sonrasında insanlar arasında oldukça popüler olmuştur ve bunun tadını çıkarmaktadır. Ancak kızı Cassie’nin yaptığı araç ile Kuantum Alemi’ne sinyal göndermesiyle kendisini bir anda bambaşka bir dünyanın içinde bulur. Bu sıra dışı evrende ailesiyle birlikte Hope’un babası Hank Pym ve annesi Janet Van Dyne da eşlik ederken bu süreçte olağanüstü yaratıklarla karşılaşırlar.

Arı Maya 3: Altın Küre

Tür: Animasyon, Aile, Macera

Arı Maya 3: Altın Küre filmi karınca prensesi kurtarmak için maceraya atılan Arı Maya ve Willi’nin mücadelesini konu alıyor. Arı Maya ve arkadaşı Willi, kendilerine emanet edilen gizemli şeyi korumaya çalışırken bir anda kendilerini büyük bir böcek savaşının ortasında bulur. Bu zorlu mücadele Arı Maya ve arkadaşı Willi’nin arkadaşlıklarının sınanmasına neden olacaktır.

Lamborghini: Efsanenin Arkasındaki Adam

Tür: Biyografik, Dram

Lamborghini filmi, işe traktör üretimiyle başlayan Ferruccio Lamborghini’nin, hayatının aşkı ile evlenip, inandığı işi gerçekleştirebilmek için elindeki her şeyi satmasını konu alıyor. Lamborghini, Ferrari markasının kurucusu olan Enzo Ferrari ile birlikte araba yapmak ister ancak reddedilir. Bu reddedilişten sonra Lamborghini, Ferrari’den daha iyi araçlar yapmak için çalışmaya başlar. Bu durum onlar arasında hiç bitmeyecek bir rekabetin başlangıcı olur.

Batıl 2

Tür: Korku

Cemile ve Zeynep’in anneleri yıllar önce Hasan Ağa’nın attığı iftira yüzünden öldürülür. Yıllardır intikam almak isteyen Zeynep, annesinin hanesine yapılan büyü yüzünden etrafa ölüm saçmaya başlar. Cemile sevgilisi Kadir ve kuzeni Halim ile Zeynep’in üzerindeki büyüyü yok etmeye çalışır. Bu sırada karşılarına Haşim Ağa ve adamları çıkar. Zeynep intikam peşinde koşarken, Halim Ağa da Kadir’in peşindedir. Durumlar giderek karışık bir hal alır.

Cin Sureti

Tür: Korku

Film, Kanlıbel köyünde yaşanan korkutucu bir cin olayını konu alıyor. Çevresindekiler tarafından sevilen ve iyi bir insan olan Kerim, sevmemesi gereken bir insanı sever. Kerim’in ailesi ile sevdiği kızın ailesi arasında büyük kavgalar yaşanmış, büyüler yapılmıştır. Yaşanan olayların gizemini aydınlatmak ise Kerim’e kalır.