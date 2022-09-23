Bolca Türk yapımından korkulu dakikalar geçirmenize neden olacak filmlere kadar haftanın filmleri yine her ruh halinize hizmet etmeyi hedeflemiş gibi görünüyor. Özellikle Avatar’ın yeni devam filmi vizyona girmeye hazırlanırken eskilere dönüş yapmanıza neden olacak bir hamle ile bu hafta sonunu beyaz perde karşısında geçireceğinizin garantisini veriyoruz. O zaman daha fazla beklemeden haftanın filmlerini hep birlikte inceleyelim! İşte 23 Eylül 2022 Cuma itibariyle vizyona giren yapımlar…
Avatar
Tür: Macera, Bilim kurgu
James Cameron’ın 2009 yılında gösterime girdiği gibi gişe rekorları kıran filmi Avatar, yaklaşık 13 yıl sonra gelecek olan devam filminden önce bir kez daha izleyiciyle buluşarak hayranlarını sevindiriyor.
Reflection
Tür: Dram, Gizem
İlker Savaşkurt yönetmenliğinde ki Reflection, bizleri gizem ve kaos dolu bir otele götürüyor. İstanbul’da ki bu otelde, tuhaf bir resepsiyonist, konuklarını karşılarken, onların koruyucu Azizi olduğunu ilan eden gizemli bir adam ile her şey bir kargaşa ve dehşet ortamına sürükleniyor. Film Selçuk Yöntem, Taro Emir Tekin, Yasemin Szawlowski, Ali Süreya Tuncer ve Elit Andaç Çam gibi isimlerin yer aldığı başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.
Bana Karanlığını Anlat
Tür: Dram
Aslıhan Gürbüz’ün başrolünde yer aldığı bu film. kalp krizi sonrası vefat eden Veli’nin defni öncesi getirildiği gasilhanede ailesi arasında gizli kalmış tüm çatışmalar su yüzüne çıkarıyor. Yıllardır mutsuz bir evliliğin içine hapsolan Nermin ise eşi Veli’nin ölümünün ardından geçen yılların hesaplaşmasını gasilhanede yapmaya karar veriyor.
Dert Etme Sevgilim
Tür: Korku, Gerilim
Harry Styles ve Olivia Wilde’ın başrollerini paylaştığı bu film, bir ev hanımı olan Alice 1950’lerde kocasıyla birlikte ütopik bir deneysel toplulukta yaşıyor. Başrolümüz topluluklarının bağlı olduğu şirketin rahatsız edici sırlar saklıyor olabileceğinden endişelenmeye başlamasıyla başına gelenler sinema salonlarında gergin anlar yaşamanıza neden olacak.
Aşk, Mark ve Ölüm
Tür: Belgesel
Remake, Remix, Rip-Off belgeseliyle adından söz ettiren Cem Kaya imzalı bu film, Almanya’da yaşayan Türkiyeli göçmenlerin yaklaşık son 60 yıldaki hikâyelerini müzikle nasıl buluşturdukarını eğlenceli bir şekilde beyaz perdede sunuyor.
Gazap
Tür: Korku
Kenan ve Nazlı gençliklerinde bir türlü kavuşamayan iki aşıktır. Yıllar yılları kovalar ve Kenan’ın başka biriyle evlenmesi Nazlı’nın bu durumu tersine çevirmek istemesine neden olur. Bu şekilde bir büyücüye başvuran Nazlı, başlarına tahmin edebileceklerinin ötesinde bir dert getirmiştir.
Deli Kazım
Tür: Komedi, Macera
Özgür Murat Sönmez yönetmeliğindeki bu film, Ceyhun Yılmaz’ın canlandırdığı Kazım karakterinin 1920’li yıllarda savaş yıllarından beri bir adada kalan arkadaşlarına ulaşmak için zorlu bir yola çıkışını ve arkadaşlarının adadaki çılgın maceralarını beyaz perdeye getiriyor.
Sindirella ve Sevimli Arkadaşları
Tür: Animasyon
Masal kitaplarından esinlenen bu büyülü animasyonda klişeler bozuluyor. Bir fareye çevrilmiş Prens Alex’i kurtarabilmek için mücadele veren Ella ve arkadaşlarının hikâyesini anlatıyor.
El Hass
Tür: Korku
Bu Türk yapımı korku filmi, çocuklarıyla mutlu hayat süren Zeynep ve Hakan’a cinlerin musallat olmasıyla değişen hikâyesini anlatıyor.
Tay
Tür: Animasyon
Film, genç tay Riyah Mekke’den Medine’ye annesini kurtarmak için bir yolculuğa çıktığında yol üstünde tanıştığı ihtiyar deve Jabal’ın, hicretin izlerini takip eden serüvenini anlatıyor.
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