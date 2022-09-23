James Cameron’ın 2009 yılında gösterime girdiği gibi gişe rekorları kıran filmi Avatar, yaklaşık 13 yıl sonra gelecek olan devam filminden önce bir kez daha izleyiciyle buluşarak hayranlarını sevindiriyor.

Reflection

Tür: Dram, Gizem

İlker Savaşkurt yönetmenliğinde ki Reflection, bizleri gizem ve kaos dolu bir otele götürüyor. İstanbul’da ki bu otelde, tuhaf bir resepsiyonist, konuklarını karşılarken, onların koruyucu Azizi olduğunu ilan eden gizemli bir adam ile her şey bir kargaşa ve dehşet ortamına sürükleniyor. Film Selçuk Yöntem, Taro Emir Tekin, Yasemin Szawlowski, Ali Süreya Tuncer ve Elit Andaç Çam gibi isimlerin yer aldığı başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Bana Karanlığını Anlat

Tür: Dram

Aslıhan Gürbüz’ün başrolünde yer aldığı bu film. kalp krizi sonrası vefat eden Veli’nin defni öncesi getirildiği gasilhanede ailesi arasında gizli kalmış tüm çatışmalar su yüzüne çıkarıyor. Yıllardır mutsuz bir evliliğin içine hapsolan Nermin ise eşi Veli’nin ölümünün ardından geçen yılların hesaplaşmasını gasilhanede yapmaya karar veriyor.