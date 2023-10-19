20 Ekim 2023 Cuma günü Türkiye sinemalarında korku, komedi, animasyon, gerilim türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girdi. Zübeyde, Analar ve Oğullar, Güven Bana, Bir Tutam Karanfil, Durdurulamaz, Sur’da Devran, Keriz Parası, Tehlikeli Sular, Zuhur: Cinn-i Ayin, Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde filmleri vizyona girecek. Ayrıca, Harry Potter serisinin devam filmleri “Ateş Kadehi”, “Melez Prens” ve “Zümrüdüanka Yoldaşlığı” da yeniden sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. İşte haftanın filmleri (20 Ekim 2023 Cuma)

Dolunay Katilleri (Killers of the Flower Moon)

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Robert De Niro

Dolunay Katilleri’nde, Osaga cinayetleri ve FBI’ın doğuşu konu ediliyor. 1920’lerde, Oklahoma’daki Kızılderili birliği olan Osage’in üyeleri, petrolün kendi topraklarının altında olduğunu keşfeder. Artık varlık içinde olan üyeler, şoförlü araçlara binmeye, konaklar inşa etmeye, çocuklarını Avrupa’ya okumaya göndermeye başlar. Ancak bu zenginlik, birçok cinayeti de beraberinde getirir.

Her Şey Aşk İçin

Yönetmen / Senarist: Ahmet Kapucu

Oyuncular: Safa Sarı, Zafer Algöz, Gizem Sevim

Bir süredir birlikte olan Sadef ve Alper, artık ilişkilerini evlilikle taçlandırmak ister. Ancak Alper ailesiyle birlikte Sedef’i istemeye gittiğinde Sedef’in dedesi Emekli Albay İskender, müstakbel damadının bedelli askerlik yaptığını öğrenince evlenmelerine izin vermez. İskender, ancak Alper’in 30 gün boyunca çiftliğinde askeri eğitime tabii tutulması karşılığında torununun evlenebileceğini söyler. Alper, Alzheimer olan İskender ölmeden önce vasiyetini yerine getirebilmek için onunla birlikte macera dolu bir yolculuğa çıkar.

Çözümler Kitabı (Le Livre des solutions)

Yönetmen / Senarist: Michel Gondry

Oyuncular: Pierre Niney, Blanche Gardin, Frankie Wallach

Çözümler Kitabı, her şeyin üst üste geldiği bir dönemde tüm sorunlarını çözecek bir yöntem bulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Yapımcılarla yaşadığı sorunların ardından Marc, filmini Denise teyzesinin evinde bitirmek için ekibiyle birlikte Cevennes’deki küçük bir köye gider.

Serçenin Gözyaşı

Yönetmen: Aysun Akyüz Mehdiabbas

Oyuncular: Uğur Güneş, Ezgi Şenler, Yeşim Salkım

Mağdur kadınların davalarıyla ilgilenen başarılı avukat Ayten Çetiner, Emine’nin davasını alır. Ayten’in annesi Nilüfer, “Ses Sizsiniz Derneği”ni kurmuştur ve Ayten bu derneği uluslararası platformlara taşıyarak büyük başarılar elde eder. Emine, kanser nedeniyle vefat eden Ayten’in annesi ile aynı köydendir. Bu tesadüf, aradan yıllar geçmesine rağmen ‘geçmişin geleceğin aynası’ olduğu tezini güçlendirir.

Testere 10 (Saw X)

Yönetmen: Kevin Greutert

Oyuncular: Tobin Bell, Shawnee Smith, Synnøve Macody Lund

Deneysel ve çok riskli bir ameliyat olmaya karar veren John, bunun için Meksika’ya doğru yola koyulur. Ancak onun hastalığını tedavi etmeye yönelik bu ameliyat tamamen düzmecedir. En savunmasız anında dolandırılan John, intikam almak için en iyi yaptığı işe geri döner. John, kendisini dolandıranları delice ve usta işi tuzaklarıyla sınamak için harekete geçer.

Öğretmen

Yönetmen: Bilal Kalyoncu

Oyuncular: Önder Açıkbaş, Asuman Dabak, Bilal Hancı

Fanatik bir Fenerbahçeli olan Sinan, Trabzon’a gideceğini öğrenince kendisini cepheye giden bir asker gibi hisseder. Trabzon’a gittiğinde gördüklerinden sonra Fenerbahçeli olduğunu söylemekten korkan Sinan, bu süreçte kendisini türlü olayların içerisinde bulur.

İbi Doğu Ekspresi’nin Gizemi

Yönetmen / Senarist: Sinan Ölmez

Oyuncular: Elifcan Küçük, Alp Pazarlı, Hakan Bozbey

İbi Doğu Ekspresi’nin Gizemi, ailesi ve arkadaşlarıyla geziye giderken kendisini türlü maceraların içerisinde bulan İbi’nin hikayesini konu ediyor. Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Doğu Ekspresi ile Kars’a seyahat eden İbi, kendisini beklenmedik bir maceranın içerisinde bulur.