Haftanın filmleri listemizdeki ‘Neşeli Çiftlik: Tren Kalkıyor!’, yaşadıkları çiftliğin geleceğini kurtarmaya çalışan Klara ve Gaute’ün zorlu macerasını anlatırken, ‘Karabas’, doğmamış çocuğunu ele geçirmek isteyen efsanevi bir iblis tarafından saldırıya uğradığına inanan Mare’nin gerilim dolu hikayesi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte 19 Mayıs 2023 Cuma günü vizyona girecek haftanın filmleri…

Ekinlerin büyümediği Neşeli Çiftlik, büyük bir krizle karşı karşıyadır. Mucit Albert’in devrim niteliğindeki icadı olan nano-tohum, bu sorunu çözebilecek bir potansiyele sahiptir. Albert, buluşunu sergilemek istediğinde, paha biçilmez tohum çalınır. Hırsızın bulunması için Klara ve Gaute, ünlü dedektif Agatha Christensen’den yardım ister. Agatha Christensen’in takımına katılan Klara ve Gaute, zorlu bir maceraya atılarak Neşeli Çiftlik’in geleceğini kurtarmaya çalışır.

‘Sırrı Cin’, saklı kalmasının ardından gün yüzüne çıkan bir sırrın yol açtığı olayları konu ediyor. Öğretmen olan Tülay, yeni atandığı köye varışında muhtarla görüşür ve Zeynep öğretmenin evinde kalabileceğini öğrenir. Tülay, muhtar eşliğinde Zeynep’in evine yerleşir. Başlangıçta her şey Zeynep ve Tülay için iyi gitmektedir. İyi anlaşan ve birlikte vakit geçirmeye başlayan ikili, bir gün köyde bir keşif gezisine çıkar. Gezi sırasında kayalık bir alanda bir sırrı keşfetmeleriyle birlikte, hayatları tamamen değişir.

Felsefe profesörü olan İlhan, ailesinden beklediği sevgiyi alamayan bir kadındır. Menopoza girmesiyle büyük bir yıkıma uğrayan İlhan, çocuk sahibi olmak için anlaşma yaptığı sevgilisinden ayrılmıştır. Yüksek lisans öğrencisi Mustafa ile yapılan anlaşma sonucu hamile kalan İlhan, sıkıntılı bir süreç yaşar. Malatya’da Mustafa’nın ailesinin yanında kalan İlhan, orada sağır ve dilsiz bir kız olan Zel ile tanışır. Ninesini yeni kaybetmiş olan Zel ile İlhan arasında özel bir bağ oluşur. İlhan’ın kullandığı parfüm, Zel’e ninesinin kokusunu hatırlatır ve küçük kız sayesinde İlhan sevginin anlamını keşfeder.

On yaşında şehirde büyüyen Sebastian, okul tatiline girince istemese de büyükannesi ve teyzesiyle dağlarda tatil yapmak zorunda kalır. Şehir hayatına alışkın olan Sebastian için koyunları otlatmak sıkıcı bir seçenektir. Ancak, Belle adındaki bembeyaz bir köpek ile tanışması hayatını tamamen değiştirir. Sebastian, Belle ile birlikte dağlarda koşarak günlerini geçirmeye başlar. Belle’nin yardımıyla cesur bir çoban haline gelir ve sevgili dostunu kötü sahibine karşı korumak için her şeyi göze alır.

Karabasan, saldırıya uğrayan bir kadının yaşadıklarını anlatır. Aşık olan genç çift Mona ve Robby, yeni bir iş ve geniş bir daireyle hayallerine adım atmıştır. Ancak, komşuların sürekli kavgaları ve bebek çığlıklarıyla çevrili olan daireleri yenileme gerektirir. Mona, evlerine taşındıktan sonra her uykuya daldığında artan gece korkularıyla mücadele etmeye başlar. Kısa sürede, tehlikeli bir şekilde kontrolden çıkan sorunlarıyla yüzleşen Mona, doğmamış çocuğunu ele geçirmek isteyen efsanevi bir iblis olan Mare tarafından saldırıya uğradığına inanır.

Masum, annesinin hapishanede mahkum olan bir adamla evlenmek üzere olduğunu öğrenen Abel’in hikayesini anlatır. Abel, altmış yaşındaki annesi Sylvie için endişelenir ve onu korumak için her şeyi göze almaya hazırdır. Ancak, üvey babası Michel ile tanıştığında korkuları azalır ve hükümlüler hakkında yeni bir bakış açısı geliştirir.

Lanetli Kan, doğa üstü varlıklar tarafından ele geçirilen oğlunu kurtarmak için mücadele eden bir annenin hikayesini anlatır. Jess, çocuklarıyla yeni bir hayat kurmak için çiftlik evine taşınır, ancak oğlu Owen’ın ele geçirilmesiyle hayatları alt üst olur. Owen’ı kurtarmak için mücadele eden Jess, ne kadar ileri gidebileceğine karar vermek zorunda kalır.