18 Mart 2022 Cuma günü vizyona giren, birbirinden farklı ve ilgi çekici konulara sahip 4 filmin olduğu ” Haftanın Filmleri” listemizle karşınızdayız. 1’i yerli 4 film vizyonda.

Ambulans

Yönetmen: Micheal Bay

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza Gonzalez

Ambulans filminin konusu: Ambulans, birçok suça bulaşmış üvey kardeşiyle banka soygununa karışan eski bir asker olan Will Sharp’ın hikayesini anlatan film, Sharp’ın hasta karısının ameliyatı için paraya ihtiyacı olması çıkış noktasından başlıyor. Will, yardım istememesi gereken azılı bir suçlu olan üvey kardeşinden yardım ister. Üvey kardeş Danny, Will’e yardım etmek yerine bir soygun gerçekleştirmeyi teklif eder.

Neşeli Kanatlar: Büyük Göç

Yönetmen: Christopher Jenkins

Oyuncular: Jim Gaffigan, Zendaya, Lance Lim

Neşeli Kanatlar: Büyük Göç filminin konusu: Film, yaramaz bir kaz ile iki ördek yavrusu arasında yaşananları konu ediyor. Peng, tüm zamanını yaklaşan göç için pratik yaparak geçiren bir kazdır. Herkesten daha iyi olduğunu düşünen Peng, yüksek hızlarda çılgın hareketler yapmaya çalışırken birçok kazaya da neden olur. Bir gün yere oldukça yakın bir şekilde uçarken, Chao ve Chi adında iki ördek yavrusuna çarpar. Ördeklerin sürüden ayrılmasına neden olan Peng, onlarla ilgilenmek zorunda kalır. Başlarda bu durumdan rahatsız olsa da zamanla yavru ördeklerle arasında beklenmedik bir bağ kuran Peng, Chao ve Chi sayesinde koşulsuz sevginin ne demek olduğunu öğrenir.

Paralel Anneler

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Yönetmen: Pedro Almodovar

Oyuncular: Penelope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde

Paralel Anneler filminin konusu: Paralel Anneler, aynı gün aynı hastanede doğum yapan iki kadının hayatına odaklanıyor. Ana ve Janis, doğum yapmak için geldikleri hastanede tanışan iki kadındır. İkisi de bekardır ve kazara hamile kalmıştır. Ana korkmuş ve pişman olmuşken, Janis bu durumdan asla pişman olmamış aksine çocuğu olacağı için oldukça sevinçlidir. Hastane koridorunda dolaşan Janis, Ana’yı cesaretlendirmeye çalışır. Bu şans eseri karşılaşmaları onların hayatını keskin bir şekilde değiştirir ve ikisi arasında yakın bir bağ oluşur.

Orman Vatandır- Çanakkale Ruhu

Yönetmen: Mehmet Balaban, Mehmet Ali Sevimli

Oyuncular: Murat Tavlı, Ferit Kılıç, Harun Kocatürk

Orman Vatandır- Çanakkale Ruhu filminin konusu: Orman Vatandır – Çanakkale Ruhu, Çanakkale‘deki ormanları korumaya çalışan insanların hikayelerini konu ediyor. Belgeselde Çanakkale savaşlarında yaşananlar, kahramanlıklar, bilinen hikayeler, vatanı güzelleştirmek için yapılanlar, ormanlaştırma çalışmaları ve günümüze kadar ormanlarımızı yangına karşı kahramanca koruyan kahramanların hikayesi konu ediliyor.