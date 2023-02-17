Her hafta olduğu gibi bu hafta da haftanın filmleri listemizi sizler için hazırladık. Christopher Robin tarafından terk edildikten sonra vahşi katillere dönüşen Winnie The Pooh ve Piglet’in korku dolu yeni yüzleriyle, Kırmızı Başlıklı Kız’ın ormanı kurtarmaya çalıştığı animasyon filmi bu hafta sizlerle beyazperdede buluşacak. İşte 17 Şubat 2023 haftanın filmleri…

Tür: Macera, Komedi

Film, M.Ö. 50 yılında Kötü prens Deng Tsin Qin tarafından esir alınan Çin İmparatoriçesi’nin Asteriks ve Oburiks tarafından kurtarılmaya çalışılmasını konu alıyor. İmparatoriçenin kızı Ra-Na’nın sihirli iksir sayesinde insanüstü güçler elde eden Asteriks ve Oburiks’den yardım istemesiyle macera dolu bir yolculuk başlıyor. Bakalım bu yolun sonunda İmparatoriçe kurtarılabilecek mi?

Tür: Korku

Christopher Robin’in üniversiteye gitmesiyle terk edilen Winnie The Pooh ve Piglet bambaşka hale döner. Christopher Robin’in uzaklaşma ve onları görmezden gelmesiyle ikili vahşi katile dönüşür. Kaldıkları orman artık iki katili oyun alanı olur. Artık bambaşka hale dönen Winnie The Pooh ve Piglet ile korku dolu anlar bu hafta beyazperdede sizlerle olacak.

Tür: Dram

Film, aralarındaki aşk bitmesine rağmen çocukları için evliliğini sürdüren Clara ve Felice çiftini konu alıyor. Evlilikleri pek de sağlam olmayan çiftin büyük kızları Adriana bir gün ailesine kendisini erkek olarak gördüğünü açıklar. Bu durum ailenin ailenin pek de sağlam olmayan bağlarını daha da zorlar.

Tür: Animasyon, Aile

Ormanda günleri güzel ve huzurlu bir şekilde geçiren Kırmızı Başlıklı Kız bir gün ormanın üstünü kaplayan kara bulutlar ve çıkan fırtınanın nedenini öğrenmek için Nasreddin Hoca’ya gitmesiyle macera başlar. Nasreddin hoca olumsuzlukların sebebinin ormanın dengesini sağlayan Keloğlan’ın başına bir şey geldiği olduğunu düşünür. Keloğlan’ın yanına giden ekip, sihirli asa ve taşın kurt tarafından çalındığını öğrenir. Ormanı eski huzuruna kavuşturmak için kurttan sihirli asa ve taşı geri almak için maceraya koyulurlar.

İlginizi çekebilir: