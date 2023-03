İşte haftanın filmleri (17 Mart 2023)

Haftanın filmleri listesi, bu hafta vizyona giren filmler, haftanın vizyon filmleri ve bu hafta sinemalarda be var gibi sorular sinemaseverler tarafından merak ediliyor… Haftanın öne çıkan filmleri arasındaki John Wick 4, Shazam! Tanrıların Öfkesi ve Asi sizleri salonlarda bekleyen filmlerden.

Büyük suç örgütünü yenmeye çalışırken yeni bir düşmanla yüzleşmek zorunda olan John Wick’in hikayesi kaldığı yerden devam ederken; Süper Kahraman alter egosu Shazam’a dönüşen, genç Billy Batson’un maceraları da sizleri sinema salonlarına davet ediyor.

İşte 17 Mart 2023 Cuma günü vizyona girecek haftanın filmleri…

John Wick 4

John Wick 4, büyük suç örgütünü yenmeye çalışırken yeni bir düşmanla yüzleşmek zorunda olan John Wick’in hikayesini konu ediyor. John Wick, High Table olarak bilinen suç örgütünü yenmenin bir yolunu keşfeder. Ancak özgürlüğünü kazanmadan önce, dünya çapında güçlü ittifaklar kuran ve John’un eski arkadaşlarını düşmana çeviren yeni düşmanı The Marquis’le yüzleşmesi gerekiyor. John, hayatta kalmak istiyorsa becerilerinin sınırlarını zorlamak zorundadır.

Shazam! Tanrıların Öfkesi

Shazam! Tanrıların Öfkesi, sihirli kelime olan “SHAZAM”ı söyledikten sonra Süper Kahraman alter egosu Shazam’a dönüşen, genç Billy Batson’un maceralarını konu ediyor. Tanrıların güçlerinin bahşedildiği bu yeni macerada, Billy Batson ve üvey kardeşleri, yetişkin Süper Kahraman alter-egolarına sahip olarak gençlik hayatlarıyla nasıl başa çıkacaklarını öğrenmeye çalışır.

Louis Tomlinson: All Of Those Voices

Louis Tomlinson: All Of Those Voices, Louis Tomlinson’ın müzikal yolculuğuna odaklanıyor. Film, ünlü belgesellerin tipik cazibesinden kaçınıyor ve izleyicilere Louis’in hayatı ve kariyerine samimi ve sade bir bakış sunuyor.

Şüphe

Şüphe, babasının ölümü ile ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Babasının intiharı, genç bir anne olan Helen için büyük bir yıkım olur. Çok geçmeden Helen, babasının ölümüne neyin yol açtığını araştırmaya başlar. Yaptığı araştırmalar onun 30 yıl öncesine ait çözülmemiş bir gizemi ortaya çıkardığında, çocuğu için ölümcül olabilecek karanlık bir aile sırrını keşfeder.

Asi

Asi, Suriye’deki savaş mağdurlarına yardımcı olmak için yola koyulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Savaş mağdurlarına yardım etmek isteyen Kemal, bu amaçla Belçika’dan Suriye’ye gider. Ancak Suriye’ye vardığında Kemal, Rakka’daki DAEŞ milislerine katılmaya zorlanır. Arkada kalan Nesim, ağabeyine kavuşmak ister ve bu nedenle onu ağabeyi ile bir araya getireceklerini söyleyen radikal bir gruba katılır. Bu sırada Kemal’in annesi Leyla, oğlunu kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapar.

Cin Büyüsü

Cin Büyüsü, cinlerin musallat olmasıyla hayatı kabusa dönen bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Zehra’nın vücudundaki geçmek bilmeyen ağrılar, onun hayatını kabusa çevirir. Zehra, ağrılarına çare olması umuduyla, yakın arkadaşı olan Ali’nin köyündeki kaplıcaya gitmeye karar verir. Ancak iyileşmek umuduyla geldiği köyde Zehra’ya cinler musallat olur ve bu durum onun için sonun başlangıcı olur.

Haris

Haris, borçlarını ödeyebilmek için bir hazinenin peşine düşen bir adamın yaşadıklarını konu ediyor. Borç batağında olan Sami, çaresizlik içerisinde çıkış yolu ararken, yakın arkadaşı Anıl kendisinde olan bir haritadan bahseder. Çaresizce borçlarını ödemenin yolunu arayan Sami, haritayı alarak hazinenin yerini bulmak üzere yola koyulur. Sami, adım adım hazineye ilerlerken bilmediği şey hazinenin gerçek sahiplerinin Haris cinleri olduğudur.

Mahkum 77

Genç bir muhasebeci olan Manuel, iftiraya uğrayarak zimmetine para geçirme suçundan yargılanmayı bekler. 10 ile 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olan adam, suçu ile cezanın orantısız olduğunu iddia eder. Bu süreçte dayanılmaz işkencelere maruz kalan Manuel, bu sisteme boyun eymek istemez. Daha iyi koşullar talep etmek için örgütlenen bir grup makhuma katılan Manuel, kendisini sık sık ziyarete gelen kız arkadaşı aracılığıyla uğradığı işkenceleri basına sızdırır. Dışarıda yayılan haberler sivil halktan karşılığını bulur ve bir mücadeleyi ateşler.

Kahraman Kuyruklar

Kahraman Kuyruklar, yaşadıkları kenti kurtarabilmek için zorlu bir maceraya atılan cesur bir fare olan Pattie ile kedi arkadaşı Sam’in hikayesini konu ediyor.

Karlar Kralı Norm 3

Karlar Kralı Norm 3, gizemli bir şekilde çalınan tacını bulmak için yola koyulan Norm’un hikayesini konu ediyor. Norm, krallık görevlerinin altında ezilmiş durumdadır. Bu durum ailesine zaman ayırmasına da engel olur. Norm, hem krallık işlerini düzene sokmak hem de ailesine zaman ayırmanın yolunu arar. Tam da bu sırada tacının gizemli bir şekilde çalındığını öğrenir. Norm, hem tacını bulmak hem de ailesi ile ilişkilerini onarmak için macera dolu bir yolculuğa koyulur.