Beyaz perde Ekim ayının ortasına aksiyon, dram ve korku ile giriş yapmaya hazırlanıyor. Özellikle Cadılar Bayramı‘nı korku filmleriyle geçirmeyi sevenlerdenseniz sinema salonlarının karanlık atmosferinde ”Etkileyici” ve ”Cadılar Bayramı Sona Eriyor” gibi filmleri izlemek isteyebilirsiniz. O halde 14 Ekim 2022 Cuma tarihi itibariyle vizyona girecek haftanın filmleri listesini hep birlikte inceleyelim…

Shin Ultraman

Tür: Bilim-kurgu, dram

Bu Japon yapımı bilim-kurgu türündeki film bizi “S-sınıfı türler” olarak bilinen devasa ve şiddetli canavarlarla tanıştırıyor. Ama ülkenin hükümeti onları yenmek için zorlu bir mücadele yaşarken beklenmedik bir müttefik kazanırlar: Ultraman.

Hara

Tür: Dram

Eğer zorluklarla başa çıkamıyorsanız bu hikaye sizi derinden etkileyebilir. Bu dram filminde atlarla iç içe büyüyen veteriner bir babanın kızı Hara, sevdiği ata veda etmenin ve ebeveynlerinin ayrılma kararının yarattığı etkiyle mücadele etmeye çalışıyor.

Etkileyici

Tür: Korku

Okul dönüşünde maskeli biri tarafından kaçırılan Hem sosyal medya fenomeni hem okulun gözdesi olan amigo kız Kelly’nin, hayatta kalmak için verdiği mücadeleyi konu ediniyor. Kelly’nin hayatta kalmak için verdiği çaba sinema salonlarında gerilim dolu anlar yaşamanıza neden olacak.

Kadın Kral

Tür: Dram, tarihi

Eğer Afrikalı Amazonları duyduysanız, tamamı kadınlardan oluşan ordu biri Agojie’nin destansı hikayesini tüm gerçekliğiyle izleyiciye aktarıyor. 1800’lerde Dahomey Afrika Krallığı’nı dünyanın şimdiye kadar hiç görmediği beceri ve vahşilikle koruyan bu alayın başındaki kişi ise Kadın Kral General Nanisca!

Cadılar Bayramı Sona Eriyor

Tür: Korku

Modern Cadılar Bayramı üçlemesinin finalini yapacak olan ‘Cadılar Bayramı Sona Eriyor’, ikinci filmin dört yıl sonrasında Laurie Strode’un başından geçenleri anlatmaya hazırlanıyor. Genç adamın bakıcılığını yaptığı bir erkek çocuğu öldürmekle suçlanması, bir şiddet ve dehşet dalgası başlatarak Laurie’yi kontrol edemediği kötüyle son kez yüzleşmeye zorlayacak.

Kurtarıcı

Tür: Komedi, bilim-kurgu

Abel ve Marianne, başlarına gelecek dertten habersiz yaşarken ergen oğullarının gezegeni kurtarma planını finanse etmek için ailenin değerli eşyalarını sattığını öğrenmeleriyle işler sarpa sarmaya başlıyor. Bu komedi ve bilim kurguyu harmanlayan yapım haftanın filmleri listesinde ailenizle vakit geçirebilmek için bir seçenek olarak yer buluyor.

Sevmedim Deme

Tür: Dram, biyografi

Zorlu hayatlar ama daha önemlisi ortak bir tutku…Müzik! Bu film Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’un gerçek hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Gulliver Dönüyor

Tür: Macera, animasyon

Adada dikkat çekici değişikliklerin meydana geldiğini gören Gulliver ve arkadaşları, bu yeni macerada kurnaz düşmanlar ve zorlu kovalamacalarla kendilerini sıra dışı olayların içinde buluyorlar. Gulliver’in bu macerada ada halkının yaşadığı zorluklarla nasıl başa çıkacağını hep birlikte göreceğiz.

Peki siz haftanın filmleri listesinden hangisini programınıza eklediniz?

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