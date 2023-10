Yönetmen Haşim Aydemir

Oyuncular: Mustafa Yalçın, Nazmi Kırık, Yüksel Ünal

1990’lı yılların sonunda Diyarbakır Sur’da yaşayan üç arkadaş olan Titi, Dodo ve Şaşo, kentin ve dönemin olanaklarının kısıtlılığından günü kurtarmaya çalışarak yaşarlar. Evinin damında güvercin besleyen Titi bir gün Dado ve Şaşo ile birlikte bir yarışmaya katılmak için güvercinleri serbest bırakır. Ancak hava koşulları nedeniyle bıraktıkları güvercinler geri dönmez.

Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde

Orijinal adı “Richard the Stork and the Mystery of the Great Jewel” olan animasyon türündeki bu film, haftanın filmleri (13 Ekim 2023 Cuma) arasındaki tek çocuk filmi… Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde, zorla tutulan serçe sürüsünü kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan serçe Richard’ın hikayesini konu ediyor. Sevimli bir serçe olan Richard, sürüye yeni yolculuğunda liderik edemeyeceğini öğrenir. Bu durum üzerine Richard, tek başına uçmaya karar verir. Macera dolu yolculuğunda yeni serçelerle tanışan Richard, onlardan sürünün bir tavus kuşu tarafından zorla tutulduğunu öğrenir. Onları kurtarmak için harekete geçen Richard, bunun için gizemli bir şehrin sırrını çözüp, tavus kuşunun istediği hazineyi bulmak zorundadır.