İşte haftanın filmleri (13 Ekim 2023 Cuma)

13 Ekim 2023 Cuma günü Türkiye sinemalarında korku, komedi, animasyon, gerilim türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona giriyor. Zübeyde, Analar ve Oğullar, Güven Bana, Bir Tutam Karanfil, Durdurulamaz, Sur’da Devran, Keriz Parası, Tehlikeli Sular, Zuhur: Cinn-i Ayin, Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde filmleri vizyona girecek. Ayrıca, Harry Potter serisinin devam filmleri “Ateş Kadehi”, “Melez Prens” ve “Zümrüdüanka Yoldaşlığı” da yeniden sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. İşte haftanın filmleri (13 Ekim 2023 Cuma)

Durdurulamaz (Retribution)

Yönetmen Nimród Antal

Oyuncular: Liam Neeson, Noma Dumezweni, Lilly Aspell

Berlin’de yaşayan başarılı bir Amerikalı iş insanı olan Matt Turner’ın hayatı, bir sabah arabasıyla çocuklarını okula götürürken aldığı gizemli telefonla alt üst olur. Telefondaki gizemli ses ona arabasının altında bomba olduğunu ve kendisine verilen talimatları yerine getirmezse patlayacağını söyler. Matt, içene düştüğü bu kabustan kurtulmayı başarabilecek midir?

Güven Bana

Yönetmen / Senarist Selçuk Aydemir

Oyuncular: Cihangir Ceyhan, Okan Çabalar, Erdal Özyağcılar

Tefeciye borçlu olan Özcan ve Sercan, borçlarını ödemek için 150 bin lira alacakları oldukları Müslüm dayılarının yanına gider. Dayıları tam parayı ödeyeceği sırada kalp krizi geçirerek ölür. Bu durum üzerine Özcan ve Sercan, dayılarının cebinden kendilerine ait olan parayı alıp, borçlarını ödemek için tefeciye giderler. Ancak burada onları büyük bir sürpriz bekler.

Keriz Parası (Dumb Money)

Yönetmen Craig Gillespie

Oyuncular: Seth Rogen, Sebastian Stan, Paul Dano

Sıradan bir adam olan Keith Gill, tüm birikimini Gamestop hisselerine yatırarak ve bununla ilgili paylaşımlar yaparak yaşar. Sosyal medyadaki paylaşımları patlayınca bundan hem kendi hem de çevresindeki insanların hayatı etkilenir.

Bir Tutam Karanfil Yönetmen Bekir Bülbül

Oyuncular: Demir Parscan, Şam Şerif Zeydan, Yiğit Ege Yazar Yaşlı bir mülteci, karsının cenazesini defnedebilmek için küçük torununu da yanına alarak tabutla yola çıkar. Ancak kimse tabutla gezen iki mülteciyi araçlarına almaz. Yaya olarak yola devam etmeye çalışsalar da bir süre sonra sürünlenmelerden kaynaklı tabut kırılmaya başlar. Tehlikeli Sular (Dangerous Waters) Yönetmen John Barr

Oyuncular: Ray Liotta, Saffron Burrows, Eric Dane Genç bir kız, annesi ile birlikte bir yelkenlide tatile çıkar. Ancak onun güzel geçmesini düşlediği tatilde beklenmedik olaylar gelişir. Çünkü genç kız, annesinin yeni arkadaşının davranışlarından rahatsız olur. Çok geçmeden genç kız, adamın karanlık geçmişini ortaya çıkarır ve o andan itibaren tatilleri kontrolden çıkar.

Zübeyde, Analar ve Oğullar

Yönetmen Cenk Yaz

Oyuncular: Alican Yücesoy, Aslıhan Güner, Emre Kınay

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü bize hediye eden Zübeyde Hanım’ın ‘Sarı Paşa’sı ile yaşadığı çatışmaların, onun uğruna verdiği mücadelenin, dirayetinin ve cesaretinin anlatıldığı film, Cumhuriyet’in 100. yılına da anlamlı bir armağan. Zuhur: Cinn-i Ayin Yönetmen / Senarist Mert Uzunmehmet

Oyuncular: Erol Sertel, Larissa Lara Türközer, Kemal Danacı Yeni taşındığı evle ilgili anlatılanlara aldırış etmeyen Barbaros, evlerinin arkasındaki yıllarca kitli kalan alanı temizlerken falcıya ait olan eşyalar bulur. Eşyaları karıştırırken arasında “şeytan heykeli” bulan Barbaros, onu çok beğenir ve koleksiyonuna eklemek için evine götürür. Barbaros’un şeytan çağırma ve cinlere insan kurban etme gibi ritüeller için kullanılan bu heykeli eve getirmesiyle gücü yeniden harekete geçer. Sur’da Devran Yönetmen Haşim Aydemir

Oyuncular: Mustafa Yalçın, Nazmi Kırık, Yüksel Ünal 1990’lı yılların sonunda Diyarbakır Sur’da yaşayan üç arkadaş olan Titi, Dodo ve Şaşo, kentin ve dönemin olanaklarının kısıtlılığından günü kurtarmaya çalışarak yaşarlar. Evinin damında güvercin besleyen Titi bir gün Dado ve Şaşo ile birlikte bir yarışmaya katılmak için güvercinleri serbest bırakır. Ancak hava koşulları nedeniyle bıraktıkları güvercinler geri dönmez. Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde Orijinal adı “Richard the Stork and the Mystery of the Great Jewel” olan animasyon türündeki bu film, haftanın filmleri (13 Ekim 2023 Cuma) arasındaki tek çocuk filmi… Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde, zorla tutulan serçe sürüsünü kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan serçe Richard’ın hikayesini konu ediyor. Sevimli bir serçe olan Richard, sürüye yeni yolculuğunda liderik edemeyeceğini öğrenir. Bu durum üzerine Richard, tek başına uçmaya karar verir. Macera dolu yolculuğunda yeni serçelerle tanışan Richard, onlardan sürünün bir tavus kuşu tarafından zorla tutulduğunu öğrenir. Onları kurtarmak için harekete geçen Richard, bunun için gizemli bir şehrin sırrını çözüp, tavus kuşunun istediği hazineyi bulmak zorundadır.