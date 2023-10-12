İşte haftanın filmleri (13 Ekim 2023 Cuma)
13 Ekim 2023 Cuma günü Türkiye sinemalarında korku, komedi, animasyon, gerilim türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona giriyor. Zübeyde, Analar ve Oğullar, Güven Bana, Bir Tutam Karanfil, Durdurulamaz, Sur’da Devran, Keriz Parası, Tehlikeli Sular, Zuhur: Cinn-i Ayin, Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde filmleri vizyona girecek. Ayrıca, Harry Potter serisinin devam filmleri “Ateş Kadehi”, “Melez Prens” ve “Zümrüdüanka Yoldaşlığı” da yeniden sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. İşte haftanın filmleri (13 Ekim 2023 Cuma)
Durdurulamaz (Retribution)
Yönetmen Nimród Antal
Oyuncular: Liam Neeson, Noma Dumezweni, Lilly Aspell
Berlin’de yaşayan başarılı bir Amerikalı iş insanı olan Matt Turner’ın hayatı, bir sabah arabasıyla çocuklarını okula götürürken aldığı gizemli telefonla alt üst olur. Telefondaki gizemli ses ona arabasının altında bomba olduğunu ve kendisine verilen talimatları yerine getirmezse patlayacağını söyler. Matt, içene düştüğü bu kabustan kurtulmayı başarabilecek midir?
Güven Bana
Yönetmen / Senarist Selçuk Aydemir
Oyuncular: Cihangir Ceyhan, Okan Çabalar, Erdal Özyağcılar
Tefeciye borçlu olan Özcan ve Sercan, borçlarını ödemek için 150 bin lira alacakları oldukları Müslüm dayılarının yanına gider. Dayıları tam parayı ödeyeceği sırada kalp krizi geçirerek ölür. Bu durum üzerine Özcan ve Sercan, dayılarının cebinden kendilerine ait olan parayı alıp, borçlarını ödemek için tefeciye giderler. Ancak burada onları büyük bir sürpriz bekler.
Keriz Parası (Dumb Money)
Yönetmen Craig Gillespie
Oyuncular: Seth Rogen, Sebastian Stan, Paul Dano
Sıradan bir adam olan Keith Gill, tüm birikimini Gamestop hisselerine yatırarak ve bununla ilgili paylaşımlar yaparak yaşar. Sosyal medyadaki paylaşımları patlayınca bundan hem kendi hem de çevresindeki insanların hayatı etkilenir.
Bir Tutam Karanfil
Oyuncular: Demir Parscan, Şam Şerif Zeydan, Yiğit Ege Yazar
Tehlikeli Sular (Dangerous Waters)
Yönetmen John Barr
Oyuncular: Ray Liotta, Saffron Burrows, Eric Dane
Zübeyde, Analar ve Oğullar
Yönetmen Cenk Yaz
Oyuncular: Alican Yücesoy, Aslıhan Güner, Emre Kınay
Zuhur: Cinn-i Ayin
Yönetmen / Senarist Mert Uzunmehmet
Oyuncular: Erol Sertel, Larissa Lara Türközer, Kemal Danacı
Sur’da Devran
Oyuncular: Mustafa Yalçın, Nazmi Kırık, Yüksel Ünal
Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde
Orijinal adı “Richard the Stork and the Mystery of the Great Jewel” olan animasyon türündeki bu film, haftanın filmleri (13 Ekim 2023 Cuma) arasındaki tek çocuk filmi… Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde, zorla tutulan serçe sürüsünü kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan serçe Richard’ın hikayesini konu ediyor. Sevimli bir serçe olan Richard, sürüye yeni yolculuğunda liderik edemeyeceğini öğrenir. Bu durum üzerine Richard, tek başına uçmaya karar verir. Macera dolu yolculuğunda yeni serçelerle tanışan Richard, onlardan sürünün bir tavus kuşu tarafından zorla tutulduğunu öğrenir. Onları kurtarmak için harekete geçen Richard, bunun için gizemli bir şehrin sırrını çözüp, tavus kuşunun istediği hazineyi bulmak zorundadır.