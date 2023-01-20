Masumlar Apartmanı’nın başarılı oyuncusu Ezgi Mola, dijital bir platformda yayınlanacak “Dünyayı Değiştiren Ayten” dizisinde başrol olarak izleyici karşısına çıkacak.

Çıkan haberlere göre; Mola, yeni dizisinde hasta çocuğu için mücadele veren iki çocuklu kapıcı Ayten’e hayat verecek. Ayten’in eşi Sedat ise “Fatmagül’ün Suçu Ne?” ve “Çatı Katı Aşk” dizilerinde rol alan değerli oyuncu Bülent Seyran oldu.

Disney+ Türkiye’de yayınlanacak “Dünyayı Değiştiren Ayten” dizisinin yönetmen koltuğunda Umur Turagay oturuyor. Senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı yapımda Selçuk Yöntem, Saadet Işıl Aksoy, Yetkin Dikinciler, Başak Daşman, Aytaç Uşun ve Efe Tunçer rol alacak.

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