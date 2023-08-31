Dönem dizilerinin aranan isimleri arasında yer alan Engin Altan Düzyatan, şu sıralar Star TV’de yayınlanan Çöp Adam dizisinde Tamer karakterine hayat veriyor. Kameralardan uzak bir hayat yaşamayı tercih eden ünlü oyuncunun evini görenler hayran kalıyor.

Engin Altan Düzyatan, yeşillikler içindeki evi ile dikkatleri üzerine çekti. Sade bir mimariye sahip olan 2,5 milyon dolarlık ev, çiftin zevklerine göre döşenmiş. Beykoz’da oturan Engin Altan Düzyatan, aynı zamanda Şahan Gökbakar ile de komşu.

Evin dekoru için sade bir mimari tercih eden Düzyatan, evi eşi Neslişah Alkoçlar’a hediye etmişti. Düzyatan 2014 yılında Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’ın torunu, Gülşah Alkoçlar’ın kızı olan Neslişah Alkoçlar ile evlendi. Engin Altan ve Neslişah çiftinin bu evlilikten Emir Aras ve Alara adlarında iki çocuğu bulunuyor.