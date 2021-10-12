İşte En Trend Saç Stilleri

Her gün aynı saç modeliyle dışarı çıkmaktan sıkılabiliyoruz. Durum böyle olunca farklı saç stilleri araştırmaya başlıyoruz çünkü saçımız ve makyajımız kombinlerimize, enerjimize farklı bir hava katıyor. Bu sebeple kadınlar hayatlarında yeni bir sayfa açmak istediğinde soluğu kuaförde alır. Ya saç kesimini değiştirir ya da daha önce denemediği bir saç sitilini dener. Tarz değişikliği ya da buna benzer monotonluğu kıran her türlü yenilik enerjimizi tazeleyerek bize huzur verir. Rutinlerinizin ve güvenli alanınızın dışına çıkmaya hazırsanız sizin için araştırdığımız yeni saç trendlerine bir göz atalım.

Islak görünümlü saçlar

Saçlarınıza köpük ya da wax gibi sak şekillendirici ürünler ile ıslak bir görünüm verebilirsiniz. Bu saç stili size taze ve makulen bir hava katacak.

Burgu Saçlar

Milenyum modasının tekrar gündeme gelmesiyle birlikte burgu saçlar da kombinlerimizde yer almaya başladı. At kuyruğu saçınızı ikiye ayırın ve bu iki tutamı döndürerek burgu haline getirin. Elde ettiğimiz burguların birbirine sarılmasını sağlayın. Saçınıza renk katmak isterseniz de burgularınızın arasına renkli bir kurdele ekleyebilir ve ucunu ince bir lastikle bağlayabilirsiniz.

Mandal Tokalar

Rahatlığı ve şıklığı bir araya getiren mandal tokalar ile saçınızı tek bir hamleyle kolayca toplayarak göz alıcı görünebilir, 2000’ler modasını günümüze taşıyabilirsiniz.

Kolay Topuzlar

Hailey Bieber’ın salaş topuzlarını denemeye ne dersiniz? Ortadan ayırdığınız saçınızı ensede veya tepede toplayarak kolay ve şık bir topuz elde edebilirsiniz. Bu kolay topuzla özel davetlere dahi katılabilirsiniz.

Yazı Fahriye Nur Yüksel