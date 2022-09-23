Areda Survey, bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği “En sevilen Türk filmi” araştırması ile sonbahar ruhuna yakışan Türk halkının en çok sevdiği 10 Türk filmini seçti. Liste liderliğini yüzde 16,5 ile Selvi Boylum Al Yazmalım ve yüzde 16,4 ile Babam ve Oğlum paylaştı.

Sararmış yaprakları, kendine has atmosferi ve tüm romantikliğiyle sonbahar geldi. Serin havalara en çok yakışan aktivitelerden bir olan film akşamları da artık başlıyor. Areda Survey’in gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre belirlenen en sevilen 10 Türk filmi, sonbahar ruhuna yakışan film akşamlarında içinizi ısıtacak.

10- Kelebeğin Rüyası (2013)

(% 3,3)

Yılmaz Erdoğan’ın, “Aşk en güzel bahanesidir şiirin” dediği Kelebeğin Rüyası’nda aşk, şiirin de hayatın da başrolünü üstleniyor. Film, şairlerin altın çağı olan yıllarda, İkinci Dünya Savaşı’nın gölgesinde adım adım gelişen bir aşkı anlatıyor.

9- Süt Kardeşler (1976)

(% 3,3)

Süt Kardeşler, yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in yaptığı, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan, 1976 yapımı bir Türk filmidir.

8- Devrim Arabaları (2008)

(% 3,7)

Türkiye’nin çok darda geçirdigi zamanlardan birinde Devlet Başkanı Cemal Gürses yerli üretim otomobil yapilmasini emreder ve derhal ise başlanır. Azmin ve birbirine inanan insanlarin neler başarabileceğini gösteren bir başarı öyküsü.

7- Çöpçüler Kralı (1978)

(% 3,8)

Zabıta amiri, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer’e âşık olan zabıta amiri, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer’e âşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.

6- Neşeli Günler (1978)

(% 3,9)

Kazım Efendi (Münir Özkul) ve Saadet Hanım (Adile Naşit) turşuculuk yapan kendi hâlinde bir çifttir. Altı çocuklarıyla birlikte yaşamlarını sürdürmektedirler. Sürekli olarak turşu suyu yüzünden kavga etmektedirler. Bir gün yine turşunun limonla mı yoksa sirke ile mi yapıldığı konusunda alevlenen kavga, çiftin ayrılmasına sebep olur.

5- 7. Koğuştaki Mucize (2019)

(% 5)

7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor.

4- Hababam Sınıfı (1975)

(% 10,0)

Özel Çamlıca Lisesi’ne yeni atanan müdür muavini ve tarih öğretmeni olan Mahmut Hoca (Kel Mahmut) kopya çeken, okuldan kaçıp maçlara giden, hocalarla sürekli kafa bulan öğrencilerle dolu okulun 6-A Edebiyat sınıfını, namıdiğer Hababam Sınıfı’nı ilginç ve ağır ceza yöntemleriyle disiplin altına almaya çalışır. Fakat aynı zamanda öğrencilerin haylazlığı dışında ciddi olaylar da yaşanmaktadır.

3- Eşkıya (1996)

(% 11,7)

35 yıl önce Cudi dağlarında bir grup eşkıya jandarma tarafından yakalanır. 35 yıl içinde eşkıyaların hepsi ya hastalıktan ya da hesaplaşmalardan ötürü can vermiştir. Biri dışında; Baran (Şener Şen). Baran’ın uzun mahkûmiyetinin ardından Viranşehir Cezaevi’nden çıkmasıyla başlayan film doğduğu toprakların artık baraj suları altında olduğunu öğrenmesiyle devam eder.

2- Babam ve Oğlum (2005)

(% 16,4)

Sadık, Ege’deki çiftlikten, üniversitede gazetecilik eğitimi için ayrılmıştır. Oysa babası Hüseyin, onun ziraat mühendisliği okuyup çiftliğin idaresini eline almasını istemektedir. Sadık, daha üniversite yıllarında politikayla aktif olarak ilgilenir. Bunu öğrenen babası Hüseyin, oğlunu evlatlıktan reddeder.

1- Selvi Boylum Al Yazmalım (1977)

(% 16,5)

İlyas, Asya’nın yaşadığı köyde yapılan baraj inşaatında çalışan İstanbullu bir kamyon şoförüdür. Birbirlerini görür görmez aşık olan Asya ve İlyas kaçmaya karar verirler ve daha sonra evlenirler. Bu evlilikten Samet adında bir çocukları olur.

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