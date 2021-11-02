İşte Edis’i üzen haber!

Son günlerde çıkardığı tekli parçalar ile adından sıkça söz ettiren ve turneleriyle dikkat çeken Edis Görgülü, YouTube üzerinden coverlar paylaşarak ünlü olan ve Tolga Akış‘la evli olan Zeynep Bastık ile birlikte dans ettikleri video sosyal medya üzerinden çok konuşulmuştu. Edis ilk defa Ömer Sabuncuoğlu ile bu konuyu konuştu.

Edis çok üzüldüğünü dile getirdi

Edis çıkan haberlerle alakalı Ömer Sabuncuoğlu’na, “Her şeyden önce biz Zeynep’le aileyiz. Zeynep benim kardeşim, eşi Tolga menajerim. Dansa gelince o baş başayken yapılan bir dans değildi. Orası bir sahne ve bizi izleyen 300 kişi var. Biz bir performans sergiliyoruz ve Zeynep’in şarkısını canlandırıyoruz. Önce söyleyenlere gülüp geçtim ama sonrasında üzüldüm. Küçük bir kesitle yargılandık ve bu durum üzücü bir hal aldı. Aslında açıklanacak bir şey yok, sahne üstündeki gösteri gerçek hayattan başka bir şeydir.”