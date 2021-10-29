İşte Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğün detayları

ATV’de yayınlanacak Destan dizisiyle ekranlara çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu Ebru Şahin, yaklaşık bir senedir aşk yaşadığı ünlü basketbolcu Cedi Osman ile evlilik kararı almıştı. Tatilde sevgilisine evlenme teklifi eden Cedi Osman, o anları takipçileriyle paylaşmıştı.

Düğün hazırlıklarına başlayan çiftin düğünüyle ilgili detaylar da belli olmaya başladı.

Yeni yuvaları için kesenin ağzını açan ünlü çift, önümüzdeki yaz aylarında yaklaşık 250 kişinin katılacağı bir düğün ile dünyaevine girmeyi planlıyor.

Şimdiden nikahları için mekan araştırmasına başlayan Ebru Şahin ve Cedi Osman, ünlü oyuncuyla oturmak için Zekeriyaköy’den yaklaşık 6 milyon liraya ev satın aldı.