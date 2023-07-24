İlişkileri ve düğünleri ile ünlüler dünyasında 2022 yılına damga vuran Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, sosyal medyada aşk dolu pozlar verirken, sürpriz şekilde ayrılık kararı almıştı

8 Mayıs’ta tek celsede boşanan Özdemir ve Koç, Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya avukatları ile katılmış, karşılıklı olarak hiçbir şey talep etmemişti. Boşanma sonrası Demet Özdemir, sık sık bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı.

Bir süre komşuda tatil yapan ev bakan Demet Özdemir o sırada iddialara göre gönlünü de Yunan DJ Sergio’ya kaptırdı. Özdemir, bir doğum günü partisinde tanıştığı DJ Sergio’yu dinlemeye gitmeye başladı ve ikili yakınlaştı. Ünlü DJ de bu paylaşımı nazar boncuk emojisiyle paylaştı.