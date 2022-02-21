Aldığı evlilik teklifi ve Aşk Taktikleri filmiyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Demet Özdemir bu sefer de estetik iddialarıyla gündemde. Oyunculuğuyla beraber güzelliğiyle dikkat çeken Demet Özdemir çıkan haberlere yanıt verip, 9 yıldır dizi yaptığını ve ameliyat olacak vakti bulamadığını söyleyerek; “16 yaşımdaki halimi alıp 30 yaşımdaki halimle yan yana koyuyorlar. Tabii ki aynı değil! Çok üstüme geliyorlar” dedi.

“Sadece yüz yogası yapıyorum”

Demet Özdemir Magazin D’ye yaptığı açıklamada, kilo alıp kilo verdiğini, kaşını bile aldırsa yüzünü etkilediğini söyleyerek; “Botoksum bile yok! Çok mimik yapıyorum, oynarken zor olacağını düşündüğüm için 40’larıma kadar da botoks yaptırmayı düşünmüyorum. Sadece yüz yogası yapıyorum” dedi. Bu açıklamalara inanmayan bazı sosyal medya kullanıcıları ise ünlü oyuncunun eski fotoğraflarını ortaya çıkardı.