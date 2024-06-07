Sıkı bir okuyucuysanız ve kitaplığınızda yeni kitaplara her zaman yer varsa, sizin için harika bir okuma listesi hazırladık. Listemizde farklı türlerden kitaplar var. Kitap tavsiye etmek riskli bir iş farkındayız! Kitaplığınızda mutlaka olmasını isteyeceğiniz bazı kitapları derledik. İşte “bu hafta hangi kitapları okusak?” sorusunun yanıtı…

Var Olmanın ve Sevginin Kritiği / Özgecan Şekerci

İnsan ruhunu anlama yolculuğuna katkıda bulunmuş dünyaca ünlü psikologlar ve psikiyatrların ilginç yaşam öyküleri ve terapi yaklaşımlarını anlatan Psikoterapistler Serisi’nin yeni kitabı Rollo May- Var Olmanın ve Sevginin Kritiği çıktı.

İnsanın kendisine bir varoluş deneyimi edinebilmesinin ve bu deneyimi evrenin kısıtlı ama tam da bu kısıtlılıktan ileri gelecek biçimde özgür bir parçası olarak ortaya serebilmesinin çağımız açısından ne denli dehşetli ama bir o kadar da mucizevi olduğu açıktır.

Varoluşçu felsefenin ve hümanist psikolojinin önemli isimlerinden Rollo May, bir yandan varoluşumuzun inceliğini ve derinliğini anlatırken, diğer yandan bu incelikten ve derinlikten yoksun kalma halinden nasıl kurtulabileceğimizin yollarını açıklar bize. Özgecan Şekerci’nin kaleme aldığı Rollo May- Var Olmanın ve Sevginin Kritiği Destek Yayınları’ndan çıktı.

Buğra / Hasan Atilla Uğur – Murat Balcı

Efsaneye göre Türkler ne zaman zora düşse içlerinden bir kahraman çıkar. Buğra-Biz Bu Vatanın “Adsız”larıyız, Türk mitolojisinden esinlenerek kurgulanmış bu topraklara ait “gerçeküstü” bir karakterin oldukça gerçekçi hikâyesi.

Buğra, Türklerin tarih boyunca karşılaştığı zorluklara karşı direnişinin ve içlerinden çıkan kahramanların simgesi olarak karşımıza çıkıyor. Gerçek dinin yerine geçmeye çalışan batıllar ve doğmalarla nasıl manipüle edildiğimizi gösteren bu roman, okuyucuyu derin bir düşünceye sevk ederken, aynı zamanda heyecan dolu bir macera sunuyor.

Kitap, sadece bir roman değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel bir ders niteliği taşıyor. Türklerin tarih boyunca süregelen kahramanlık hikayeleri ve bu hikayelerin ardındaki gerçekler, Buğra’nın öyküsünde yeniden hayat buluyor. Hasan Atilla Uğur ve Murat Balcı’nın ustaca kaleme aldığı “Buğra” Destek Yayınları’ndan çıktı.

Balköpüğü / Ceyda Düvenci

Sanatçı Ceyda Düvenci’nin Balköpüğü, biricik kızı Melisa bu kez en büyük tutkusu müziğin peşinde… Her insanın nefes almak için, hüzünlendiğinde mutlu olabilmek için, yaşamdan doyasıya keyif alabilmek için kocaman ve aşkla sevdiği bir şeye ihtiyacı var. Her şeye rağmen onu ayakta tutacak bir şeye…

Melisa için de o şey MÜZİK… Sizin için ne? Sanatçı Ceyda Düvenci’nin Balköpüğü biricik kızı Melisa, bu kez en büyük tutkusu müziğin peşinde.

Notalar Ülkesi’nin perileriyle bambaşka bir dünyayı keşfeden Melisa yalnızca hayranlık duyduğu sanatçılarla değil, ilk bestesi için ona ilham veren büyülü ezgilerle tanışıyor. Ceyda Düvenci’nin kaleme aldığı “Balköpüğü” Kara Karga Yayınları etiketiyle tüm kitabevlerinde…