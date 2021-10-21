İşte Birce Akalay’ın Tapınağı

Adını Siyah Beyaz Aşk, Babil, Yer Gök Aşk, en son ise Son Yaz adlı dizide Sare adlı karakteri canlandıran Birce Akalay, başka bir işe daha imzasını attı. Kendi tasarımlarında oluşan iki farklı koleksiyonu tanıtan Birce Akalay, koleksiyonlarından birine “Vanilla Sky” adını diğerine ise “Harem” adını verdiği öğrenildi.

Birce Akalay’ın Harikalar Diyarı

Oyuncunun ilk koleksiyonu 11 adetten oluşan ve değerli taşlardan elde edilen “Vanilla Sky”ı oluştururken, hayatta yaşanan zıtlıkları ve kelebeklerden örnek aldığını, 2 rakamının kendi üstündeki etkisini, doğada oluşan renk paletlerini kullanarak kendi harikalar dünyasını yarattığını yansıtıyor.

“Vanilla Sky” koleksiyonu hakkında Akalay, kendi içimdeki kelebeği bulmam için, kendi harikalar dünyamı yaratmam gerekiyordu. Yarattığım harikalar diyarında ben nasıl bir kelebelek olurdum diye düşünerek yola çıkıp bu koleksiyonu hazırladım diye ifade ediyor.

Birce Akalay’ın Soyundan Gelen Yüzüklerin Modern Hali: Harem

Yıllandıkça güzelleşen yüzüklere inandığını söyleyen Akalay, 27 adet tasarımdan oluşan yüzüklerin kullanacak insanın ellerinde parlamasıyla, göze çarpmasını amaçlamış. Yüzükler tek değil birden fazla kullanalabilecek şekilde tasarlanmış. Tasarımlarda Osmanlı Motiflerine de yer vermiştir.