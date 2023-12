ABD’nin The New York Times gazetesi, yılın en iyi filmlerini seçti. The New York Times’a göre yılın en iyi filmi “Killers of the Flower Moon” oldu.

1. Killers of the Flower Moon

Yönetmen: Martin Scorsese

Film, 1920’lerde Oklahoma’da Osage Ulusu’na karşı işlenen vahşi cinayetleri ve bu cinayetlerin ardındaki kötücül komployu konu alıyor.

2. Oppenheimer

Yönetmen: Christopher Nolan

Film, Manhattan Projesi’nde ilk nükleer silahın geliştirilmesinde büyük rol oynayan Amerikalı teorik fizikçi J. Robert Oppenheimer’ın hayatını konu alıyor.

3. Menus-Plaisirs — Les Troisgros

Yönetmen: Frederick Wiseman

93 yaşındaki bir yönetmen, 50 yılı aşkın süredir üç Michelin yıldızına sahip olan bir Fransız restoranına yerleşiyor.

4. Occupied City

Yönetmen: Steve McQueen

Auschwitz’deki toplama kampında geçen film, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’ın Nazi işgali altındaki geçmişine ışık tutarken bir yandan da pandemi ve toplumsal hareketlerin de etkisiyle son yılların yoğunluğu ve karmaşıklığını inceliyor.

5. A Thousand and One

Yönetmen: A.V. Rockwell

Özgür ruhlu Inez, 6 yaşındaki Terry’yi koruyucu ailesinden kaçırır. Sırlarına ve birbirlerine tutunan anne ve oğul, değişen New York’ta evlerinin yanı sıra kimliklerini ve istikrarlarını geri almak için yola çıkarlar.

6. Asteroid City

Yönetmen: Wes Anderson

Film, bilimsel amaçlı düzenlenen bir programda beklenmeyen olayların meydana gelmesiyle yaşananları konu ediyor.

7. May December

Yönetmen: Todd Haynes

Film, magazin dergilerine konu olan, kötü şöhretli aşklarının tüm ülkeyi etkisi altına almasından yirmi yıl sonra, geçmişleriyle ilgili çekilecek bir film için araştırma yapmak üzere bir aktrisin gelmesiyle evliliklerinin dinamikleri değişen bir çifte odaklanıyor.

8. Showing Up Yönetmen: Kelly Reichardt Film, kariyerini değiştirecek bir serginin eşiğindeki bir sanatçının hikayesini konu ediyor. 9. Orlando: My Political Biography Yönetmen: Paul B. Preciado Belgesel filmde, hepsi trans olan 25 birey, Virgina Woolf’un kurgusal karakterini canlandırırken aynı zamanda kendi hayatlarını da anlatıyor. 10. Stonewalling Yönetmen: Huang Ji and Ryuji Otsuka Lynn’in hamile olduğunu öğrendiğinde uçuş görevlisi olarak eğitimini bitirmesi sorgulanır. Kürtaj yaptırmak ve hamileliğini ortalıkta olmayan erkek arkadaşından saklamak istemeyen Lynn, çocuğu doğumda başkasına vermeyi umar.