ABD’nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, bu yıl da beşi kurmaca beşi kurgu dışı olmak üzere 2023 yılının en iyi 10 kitabını seçti. New York Times’ın listesinde yer alan kitaplar şöyle:

The Bee Sting – Paul Murray

Murray, krizlerle boğuşan İrlandalı bir ailenin trajikomik hikayesini anlattığı kitabıyla görkemli bir dönüş yapıyor. Roman zengin Barnes ailesinin, 2008 mali krizi sonrası düşüşü üzerine. Aile fertleri bir yandan da kendi dertleriyle meşgul: Eski sırlar, şantaj, eski bir aşkın ölümü, dost görünen düşmanlar, online mektup arkadaşı ve daha fazlası…

Roman, giderek yalnızlaşan Barnes ailesinin hikayelerini bir araya getiriyor, ancak hayal kırıklığından ziyade umut var.

Chain-Gang All-Stars – Nana Kwame Adjei-Brenyah

2018’de ‘Cuma Karası’ adlı öykü kitabıyla adını duyuran Adjei-Brenyah, ilk romanında özgürlük için televizyonda düelloya tutuşan idam mahkumlarını anlatıyor. Birbirleri ile özgürlük arasında seçim yapmak zorunda kalan iki rakibin yürek burkan aşk hikayesinin ortasında, dövüş sahneleri o kadar iyi yazılmış ki bu kadar hastalıklı bir dünyayı kabullenmenin ne kadar kolay olabileceğini gösteriyor.

Eastbound – Maylis de Kerangal

De Kerangal’ın ilk olarak 2012’de Fransa’da yayınlanan ve Jessica Moore tarafından yeni tercüme edilen bu kısa lirik romanı, askerlerle dolu Trans Sibirya trenindeki Alyoşa adlı Rus askerinin izini sürüyor. Ortam kasvetli ve sert. Bir kavga sonrası rahatsız olan Alyoşa firar etmeye karar veriyor ve Fransız bir kadınla tuhaf bir ortaklık kuruyor.

The Fraud – Zadie Smith

19. yüzyılda, davalının bir soylunun yerine geçmekle yargılandığı bir ceza duruşmasının hikayesini anlatan kitapta, hem Londra’nın hem de İngiltere taşrasının ihtişamını görmek mümkün. Başkarakterlerden biri davayı takip eden İskoç hizmetçi, diğeriyse davacı lehine ifade veren Jamaikalı eski köle uşak. Smith dönemin edebi kültürünü de ele alıyor. Karan Mahajan’ın da dediği gibi, “Dickens ölmüş olabilir ama neyse ki Smith hayatta.”

North Woods – Daniel Mason

Mason’ın iddialı romanı okuru batı Massachusetts’teki ıssız evin kapısına getirip 300 yıl ve 400 sayfa boyunca orada tutuyor. Mektuplar, şiirler, şarkı sözleri, günlükler, sağlık raporları, gayrimenkul ilanları, botanik illüstrasyonlar ve efemeralarla dolu sayfalarda sömürgecilik çağından bugüne ev sakinlerinin hayatını öğreniyoruz. Elma bahçesi olan bir adam, köleliğin kaldırılmasını savunan biri, zengin bir fabrikatör, bir çift böcek, bir manzara ressamı ve bir hayalet aynı serüvende birbirleriyle ve doğayla kesişiyor.

The Best Minds – Jonathan Rosen

Rosen ilk kez Yale Hukuk Fakültesi’nde şizofreniye bakışı değiştiren kişi olarak ün yapan ‘Michael Laudor’la dostluğunu anlatıyor. Laudor daha sonra hamile kız arkadaşını ekmek bıçağıyla öldürüp maksimum güvenlikli bir psikiyatri kliniğine yatırılmıştı. Gazete kupürleri, mahkeme ve polis kayıtları, hukuki ve tıbbi belgeler, röportajlar, günlükler ve Laudor’un kendi yazılarından yaratılan metin delilik ile dahilik arasındaki ince çizgiyi ve toplumun etik sorumluluklarını sorguluyor.

Bottoms Up and the Devil Laughs – Kerry Howley

Howley, milli güvenlik kurumu çalışanlarını işlemiş. Olayların merkezinde Casusluk Yasası kapsamında 63 ay hapis cezasına çarptırılan ‘Reality Winner’ adlı kadın var. Mahremiyet ve dijital denetim konusundaki araştırmalar komplo teorisyenlerine ve Trump’ın derin devletle savaştığını savunanlara uzanıyor. Neticede kara komik ve hiçbir tanıma sığmayan bir metin ortaya çıkıyor.

Fire Weather – John Vaillant

2016’da Kanada’nın Alberta eyaletindeki Fort McCurray, yangınlarla kül oldu. Vaillant, olayın nasıl başlayıp büyüdüğünü, hasarı ve felaketi getiren faktörleri ayrıntılarıyla anlatıyor. İtfaiyeciler, petrol işçileri, meteorologlar ve sigorta eksperleriyle tanışıyoruz.

Master Slave Husband Wife – Ilyon Woo

1848’de Georgia’da yaşayan Ellen ve William Craft adlı köle çift, bir plantasyon sahibi ve erkek kölesinin kılığına girip kuzeye kaçmaya karar verir… Amerikalı bir kölelik karşıtı tarafından ‘ülke tarihinin en heyecan verici hikayelerinden biri’ olarak anılan olay Woo’nun detaycı üslubuyla zenginleşiyor.

Some People Need Killing – Patricia Evangelista

Kitap Filipinler’de 2016-2022 arasındaki cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte döneminde gerçekleşen yargısız infazları anlatıyor. O günlerde muhabirlik yapan Evangelista gerçeği arayan diliyle ülke tarihine ışık tutuyor.