2023 MTV Ödülleri kazananları sahiplerini buldu. Bu yılki ödüller, devam eden grev nedeniyle bir dizi engelle karşılaştı. Ödül töreni aslında dün gece canlı olarak yayınlanacakken, grev nedeniyle birçok katılımcının törenden çekildiğini duyurması üzerine kanalın önceden kaydedilmiş özel bir program yayınlayacağı açıklandı.
Gişe rekorları kıran film “Top Gun: Maverick”, senaryolu içerikler arasında en çok aday gösterilen diziler “Stranger Things”, “The Last of Us”, “The White Lotus” ve “Wednesday” arasına katıldı.
2023 MTV Film & TV Ödülleri’nin kazananları
En İyi Film
Scream VI
En İyi Dizi
The Last of Us
Film Kategorisinde En İyi Oyuncu Performansı
Tom Cruise, Top Gun: Maverick
Dizi Kategorisinde En İyi Oyuncu Performansı
Jenna Ortega, Wednesday
En İyi Komedi Performansı
Adam Sandler, Murder Mystery 2
En İyi Kahraman
Pedro Pascal, The Last Of Us
En İyi Kötü Kahraman
Elizabeth Olsen, Doctor Strange in the Multiverse of Madness
En Korkutucu Performans
Jennifer Coolidge, The White Lotus
En İyi Dövüş
Gale Weathers vs. Ghostface, Scream VI
En İyi Öpüşme
Madison Bailey & Rudy Pankow, Outer Banks
En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Performansı
Joseph Quinn, Stranger Things
En İyi Oyuncu Kadrosu
Stranger Things
En İyi İkili
Pedro Pascal & Bella Ramsey, The Last Of Us
Komedi Dehası Ödülü
Jennifer Coolidge