2023 MTV Ödülleri kazananları sahiplerini buldu. Bu yılki ödüller, devam eden grev nedeniyle bir dizi engelle karşılaştı. Ödül töreni aslında dün gece canlı olarak yayınlanacakken, grev nedeniyle birçok katılımcının törenden çekildiğini duyurması üzerine kanalın önceden kaydedilmiş özel bir program yayınlayacağı açıklandı.

Gişe rekorları kıran film “Top Gun: Maverick”, senaryolu içerikler arasında en çok aday gösterilen diziler “Stranger Things”, “The Last of Us”, “The White Lotus” ve “Wednesday” arasına katıldı.

2023 MTV Film & TV Ödülleri’nin kazananları

En İyi Film

Scream VI

En İyi Dizi

The Last of Us

Film Kategorisinde En İyi Oyuncu Performansı

Tom Cruise, Top Gun: Maverick

Dizi Kategorisinde En İyi Oyuncu Performansı

Jenna Ortega, Wednesday

En İyi Komedi Performansı

Adam Sandler, Murder Mystery 2

En İyi Kahraman

Pedro Pascal, The Last Of Us

En İyi Kötü Kahraman

Elizabeth Olsen, Doctor Strange in the Multiverse of Madness

En Korkutucu Performans

Jennifer Coolidge, The White Lotus

En İyi Dövüş

Gale Weathers vs. Ghostface, Scream VI

En İyi Öpüşme

Madison Bailey & Rudy Pankow, Outer Banks

En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Performansı

Joseph Quinn, Stranger Things

En İyi Oyuncu Kadrosu

Stranger Things

En İyi İkili

Pedro Pascal & Bella Ramsey, The Last Of Us

Komedi Dehası Ödülü

Jennifer Coolidge