İlayda Yaslan

İlkbaharın gelmesiyle birlikte pandemiyi, soğuk havaları ve maskeleri geride bırakıp derin bir nefes alıp rahatlamaya başlıyoruz. Bu sezon pandemide evde kaybettiğimiz zamanı telefi ederek, şehirlerde bile tatil moduna giriyoruz ve 2000’lere dönerek geçmişe olan özlemimizi dile getiriyoruz. Ekstra büyük boy çantalar, düşük bel etekler, uçuş uçuş elbiseler ve daha fazlası…

İşte 2022 ilkbahar-yaz moda trendleri:

Tatil ruhu

Pandemi ile başa çıkmanın bize öğrettiği ferahlık hissi podyumlarda da karşımıza çıkıyor. Gündelik fakat her an kaçmaya hazırmış gibi görünen kombinler ile tasarımcılar doğanın sükunetini şehre getiriyor. Havadar elbiseler, kroşe üstler ve işlenmiş baskılı pamuklu poplin kumaşlar, çok dökümlü bohem elbiseler bu trendi uygulamak için birkaç anahtar kavram.

Mikro Mini çantalara büyüteçle bakış: Ultra büyük çantalar

Ekstra mini çantalardan sonra bu sezon çantalarda devasa bir büyümeye şahit oluyoruz. Bu her şeyi taşıyan çantalar ile bavula ihtiyaç kalmayacak. Aynı zamanda temel ihtiyaçlarınızı da taşıyabilecek bu çantalar, alternatif olarak şık bir seyahat çantası olarak da kullanılabilir.

Feminenliğe keskin dönüş

Oversize ve spor giyim trendlerinden sonra bu sezon evin tatlı kızı oluyoruz. Tasarımcılar koleksiyonlarında romantik 60’lar dönemi cazibesini ortaya çıkarttı. Bedene oturan korsajlı ve kabarık kollu çiçekli elbiseler, sivri burunlu topuklu ayakkabılar, incilerle süslenmiş feminen takım elbiseler ve uçuş uçuş tül elbiseler ile bu sezon tam bir hanımefendi oluyoruz.

Bratz bebek ayakkabıları

İlk olarak Versace sonbahar/ kış 2021 defilesinde gördüğümüz platformlu kalın topuklu ayakkabılar, 2022 ilkbahar/yaz podyumlarını da bastı. Bratz bebeklerinin ikonik topuklularını hatırlatan bu ayakkabıları ilkbaharın gelmesiyle daha sık göreceğiz.

Ofis giyimine modern bakış

Pandemi döneminde alıştığımız rahatlığa, ofislere döndüğümüz günlerde tamamen veda etmiyoruz. Uzun bir zaman daha klasik kesim gömleklere, iyi dikilmiş ve vücudumuzu saran takımlara, klasik kazaklara ve düzgün pantolonlara sahip olamayacağımız bir gerçek. Jil Sander, Chanel, Victoria Beckham ceket ne kadar büyükse o kadar iyi olduğunu savunuyor ve temiz çizgileri, modern kesim yakaları kullanarak klasik takım elbiselere yeni bir soluk getiriyor.

Milenyum Hatası

Y2K,2000’li yıllar problemi olarak çevrilen bu kısaltma aslında 1 Ocak 2000 tarihinden sonra gerçekleşen bilgisayarlarda görülen ve tarihle ilgili işlemlerde hatalı sonuçlara yol açan bir yazılım hatası fakat moda dünyası bu kısaltmayı 2000’ler modası için kullanıyor. Bu sezon, eski fotoğraflarımızda görünce “bunu nasıl giymişiz” dediğimiz tüm kıyafetlerimiz geri geliyor. Ekstra düşük bel mini etekler, halter üstler ve elbiseler, eğer yeterince cesursanız “balina kuyruğu” olarak adlandırılan pantolonlar Y2K trendini yansıtmak istiyorsanız, bu sezon tam size göre olacak.

Daha cesur renkler

Renkler bu sezon karşımıza en parlak haliyle geliyor. Renk severler ve yeni renkler denemek isteyenler için İlkbahar / Yaz sezonu doğru zaman. Başta Pantone tarafından yılın rengi seçilen ve farklı tonlar içeren mor rengi ‘Very Pery’ olmak üzere, parlak sarı, orkide pembesi, Atlantik mavisi gibi renkleri bu sezon sıkça göreceğiz.