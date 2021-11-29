İstanbul’u İstanbul yapan birbirinden güzel sokak lezzetleri. Ne nerede yenilir, içilir hep beraber bakalım.

TAKSİM

Taksim diyince aklımıza ilk gelen şey tabiyki de Islak Hamburger. Kuşkusuz ki Taksim meydanına adımınızı attığınızda 1 tane daha yemek için sıralar beklediğimiz mükemmel bir sokak lezzeti.

UNKAPANI

Pilav üstü tavuğu, fasulyesi, eti, nohuttu her haliyle yanında şahane ayranıyla enfes ve doyurucu bir sokak lezzeti. Meşhur Unkapanı Pilavcıları gece 4’te acıkıp gidilebilecek en iyi sokak lezzetlerinden biri.

VEFA

1876 yılından günümüze gelen nesilden nesille aktarılarak getirilen en güzel lezzetlerden biri. Tarihi Vefa Bozacıları. Onları kış aylarında sokakta seyyar bir şekilde görmekte mümkün.

ORTAKÖY

Birbiri üzerine sıralı dükkanlarda satılan esnaf kültürünün ve rekabetin oldukça fazla yaşandığı Ortaköy kumpircileri. Boğaza nazır elimizde yediğimiz mükemmel sokak lezzetlerinden.

EMİNÖNÜ

İstanbul’a gelipte Eminönü’ne gitmeyen yoktur. Tarihi Kapalı Çarşısında alışveriş yaptıktan sonra sahil kenarında oturup bir taburede balık ekmek yemeyen bizden değildir. Yanına turşu ısrarla önerilir!

KANLICA

İstanbul’un Anadolu yakasında mükemmel ve tarihi bir lezzet Kanlıca Yoğurdu. Boğaza nazır ve üzerine sadece Pudra şekeri dökerek yenmesi önerilir.