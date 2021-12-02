Bilindiği gibi vejetaryen beslenenler, kırmızı et, tavuk ve balık gibi et yemekleri yemiyor. Bu durum onların sosyal ortamlarda, örneğin arkadaş gruplarıyla dışarıya çıkmak istediklerinde restoran bulma aşamasında bir hayli enerji harcamasına neden oluyor.

Tam da bu konuda vejetaryen beslenenlere yardımcı olmak için onlara uygun mekanları araştırdık ve kısa bir liste oluşturduk.

İstanbul’da Taksim, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy gibi yoğun nüfuslu semtlerde vejetaryen mutfağından lezzetli menüler sunan çeşitli restoran ve kafeleri bulmak mümkün.

Taksim – Zencefil

Taksim’de çok uzun bir süredir hizmet veren Zencefil, İstanbul’un en bilinen vejetaryen mekanlarından birisi konumunda. Mercimek köfte, nohutlu pırasa, pazılı köfte, sebzeli lazanya, Halep dolma ve balkabaklı mücver gibi 20’nin üzerinde çeşide sahip menüsüyle Zencefil, vejetaryen mekanlar arasında öne çıkıyor.

Şişli – Healin Foods

Şişli’nin Teşvikiye semtinde bulunan Healin Foods, yeni ve tüm diyet ihtiyaçlarını kapsayan vejetaryen, glütensiz seçenekler ile birlikte aynı zamanda zengin proteinler ve sağlıklı yağlar gibi seçenekler sunarak müşterilerini ağırlıyor.

Beşiktaş – Bi Nevi Deli

Bi Nevi Deli, Etiler’de hizmet veren kaliteli bir vegan-vejetaryen restoranı. Mekan, mutfağı işlenmemiş veya mümkün olan en az şekilde işlenmiş ürünler kullanarak oluşturulmuş bitkisel bazlı beslenme menülerinden oluşuyor. Bi Nevi Deli, Beşiktaş’ın en popüler vejetaryen mekanlarından biri.

Kadıköy – Mahatma

Yerel üretilmiş sebze ve meyveleri tam ve mevsiminde kullanan Mahatma Cafe & Restaurant, Kadıköy’ün önde gelen mekanlarından biri. Mahatma’nın ayrıca özel tiramisu ve limonlu turtası da denemeye değer.