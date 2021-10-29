İstanbulluların Cumhuriyetimizin 98. yılının coşkusunu paylaşabileceği yerler

İstanbul’un belirli yerlerinde gerçekleşecek olan konserler İstanbulluları Cumhuriyet Bayramı kapsamında bir araya getirecek.

Volkswagen Arena

Kenan Doğulu, 10. Yıl Marşı’nı 40 kişiden oluşan özel bir koroyla seslendirecek ve bayrama özel repertuarıyla dinleyenleriyle buluşacak. Mahmut Orhan da elektronik müziğiyle Arena’da olacak. Etkinlik kapsamında müzisyen Rahman Altın’ın bestesi ve Ebru Cündübeyoğlu, Fikret Yıldırım Urağ ve Mert Turak gibi tanınmış oyuncuların da eşlik etmesiyle senfonik müzik ve performans sanatının bir araya geldiği özel bir gösteri sahnede gerçekleşecek. Arena’nın kapıları 19.30 da açılacak.

Kartal Meydanı

Cem Adrian, Cumhuriyet bayramı kapsamında, hayranlarıyla Kartal Meydanı’nda gerçekleştireceği konserde bir araya gelecek. Konser 20.30 da başlayacak.

Üsküdar Sahil Meydan

Ziynet Sali, 29 Ekim kapsamında, sevenleriyle Üsküdar’da bir araya gelecek. Sali’nin konserinin başlanfıç saati 20.00.

Kadıköy Sahil Park

Yüzyüzeyken Konuşuruz isimli sevilen grup, Kadıköy’de hayranlarıyla bir araya gelecek. 20.00’da başlayacak olan konsere bütün İstanbullular davetli.

Bağcılar Meydan

Patron, 29 Ekim kutlamaları kapsamında, dinleyenleriyle Bağcılar Meydan’da 20.00 da bir araya gelecek.

Topkapı Şehir Parkı

Melike Şahin ve sevenleri, 29 Ekim akşamı saat 20.00 da Topkapı Şehir Parkı’nda buluşacak.