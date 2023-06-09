Kenan Doğulu, Maximum Uniq Açıkhava’da gerçekleşen sezonun ilk konseriyle müzikseverlerle buluştu. 7 Haziran Çarşamba akşamı BKM organizasyonuyla Maximum Uniq Açıkhava’da sahne alan Kenan Doğulu, tüm zamanlara damga vuran şarkıları ve unutulmaz sahne performansıyla yazı karşıladı.

Heyecanlı akşam, müzisyen Cem Pilevneli’nin sahne almasıyla başladı. Pilevneli, aralarında “Kendimi Gecelere Veremem”, “Serseri” ve “Gündüzüm Seninle”nin de bulunduğu sevilen şarkılarıyla eğlenceyi doruğa çıkardı.

Tüm biletlerin tükendiği geceyi “Bumaya” şarkısıyla başlatan müzik dünyasının yıldızı Kenan Doğulu, dillerden düşmeyen şarkılarının yanı sıra son yıllarda ses getiren “Yosun” ve “Yaramızda Kalsın” parçalarını seslendirdi. Etkileyici sahne performansıyla kalabalığın enerjisini yükselten sanatçı, şarkıları hep bir ağızdan söyleyen sevenlerine eğlence dolu bir gece yaşattı. Doğulu, gecenin sürpriz ismi Can Bonomo’yu sahnesinde ağırladı. Birlikte “Mazeretim Var Asabiyim Ben” şarkısını seslendiren ikili sevenlerine keyifli anlar yaşattı. Sürpriz dolu gecede Doğulu, Ege Çubukçu ile ses getiren “What’s Love” düetlerini şarkının aranjörü Alaca eşliğinde seslendirdi.

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Cemiyetin Konser Keyfi

Konseri izlemeye gelenler arasında; Berna Sağlam Naipoğlu, Ceren Ballık Erdirik, Ebru Ünlü, Gökçe Bahadır, Leyla Alaton, Özge Özacar, Pelin Bozkurt Bilgiç, Tuğba Tanrıkulu gibi isimler vardı.

Kenan Doğulu’ya unutulmaz akşamda alanında usta isimlerden oluşan güçlü orkestrası eşlik etti. Konserin finalinde müzikseverlerin alkışları üzerine bis yapan Doğulu, en sevilen parçalarından “Tükendim Ben” ve “Aşk ile Yap” ile geceyi sonlandırdı. Enerjisi ve efsane şarkılarının yanı sıra sahnede giydiği kıyafetlerle her

zaman yoğun ilgiyle karşılanan sanatçı, konserde giydiği A46 Tuvanam tasarımı kıyafetiyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA ETKİNLİK TAKVİMİ

10 HAZİRAN CUMARTESİ MONOLINK

11 HAZİRAN PAZAR OKEAN ELZY

14 HAZİRAN ÇARŞAMBA ZENGİN MUTFAĞI

15 HAZİRAN PERŞEMBE ZENGİN MUTFAĞI

17 HAZİRAN CUMARTESİ MURDA

18 HAZİRAN PAZAR İBRAHİM SELİM İLE QUIZ NIGHT

20 HAZİRAN SALI AYDINLIKEVLER

21 HAZİRAN ÇARŞAMBA YILDIZ TİLBE

22 HAZİRAN PERŞEMBE GAZAPİZM

23 HAZİRAN CUMA 90’S POP FESTİVALİ

24 HAZİRAN CUMARTESİ TOM ODELL