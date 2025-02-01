Tarih kitaplarına, romanlara, filmlere konu olmuş dillere destan bir şehirdir, İstanbul… Saraylar, köşkler, camiler, kiliseler, köprüler; eşsiz güzellikleri saymakla bitmeyecek bu şehir, keşfedilmemiş daha pek çok hazineyi içinde barındırıyor. Bunlardan biri de Eminönü-Tahtakale’de yer alan tarihi bir han olan Beta Yeni Han. Tarihte bilinen İstanbul’un ilk kahvehanesi olma özelliğini taşıyan ve 16. yüzyılda kahvenin ilk kavrulduğu yer alan Beta Yeni Han’ı birlikte keşfedelim.

Hem lezzetli hem de unutulmaz deneyim

Beta Yeni Han, içerisinde yer alan birbirinden özel mekanları ve İstanbul’un ilk kahve müzesi olma özelliğini taşıyan Beta Yeni Han 1554’le, ziyaretçilerine tarihi ve kültürü yaşatan, unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.

Beta Gıda tarafından tarihi dokusu korunarak restore edilen bu özel hanın her köşesi, geçmişin izlerini bugüne taşırken, bir yandan da lezzet şöleni yaşatıyor. Beta Yeni Han’ı ziyaret ederek dünya çaylarını keşfedebilir, közde pişirilen kahvenizi keyifle yudumlayabilir, birbirinden lezzetli atrisan çikolataları tadabilir, Türk ve Osmanlı tarihinin en eski ve geleneksel tatlısı lokumlarla damaklarınızı şenlendirebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra tarihe doğru bir yolculuk yapmanız da mümkün.

İstanbul’un ilk kahve müzesini ziyaret edin!

Beta Yeni Han’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylı İstanbul’un ilk kahve müzesi yer alıyor. Beta Gıda tarafından yapılan restorasyon sırasında gün yüzüne çıkan tarihi kahve fırını, İstanbul’da kahvenin ilk kavrulduğu yer olma özelliğinde. Geçmişte sırasıyla Emin Han, Tahmis Han, Hasırcılar Han isimleriyle anılan ve bugün Beta Yeni Han olarak bilinen bu yapı, aynı zamanda Osmanlı Kahve kültürünün doğduğu bölgedeki mimari ve sosyal bağlamı ile tarihte halen kullanılan 1554’te açılmış ilk kahvehane olma özelliğini taşıyor. Kahvenin hikâyesinin başladığı yerde yani kahvenin sıfır noktasında yer alan müzeyi ziyaret ederek, geçmişe doğru keyifli bir yolculuk yapabilir ve kahve üretiminin tarihsel süreçlerini keşfedebilirsiniz.