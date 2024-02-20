Hızlı tüketim çılgınlığının bir nevi önüne geçmeyi vaat eden vintage dükkanları, gardroplarımızın yeni başrolleri. Çoğu ikonik ismin de önayak olduğu; 2. el giyim hareketi günümüz sahnesinde, vintage alışverişin sadece fabrika için daha iyi olduğunu değil, aynı zamanda çevre ve birey adına yenilik ve yaratıcılığın bir işareti olduğunu gözler önüne seriyor.

Bizler ise bu desteğe hareketle; İstanbul’da vintage alışveriş yapabileceğiniz 6 adresi sizler için derledik.

Closet Circuit

Mağazada bünyesindeki her ürünün ayrı bir hikayesi var. 1920-1990 dönemini yansıtan kıyafetler ve aksesuarlar vintage severlerin vazgeçilmezi konumuna geliyor.

Adres: Av. Süreyya Sok. Dor-ay Apt. No:3/3 Teşvikiye/ Şişli/ İSTANBUL

Pied De Poul

Evrensel ün salmış vintage duraklarından Pied De Poul öyle ki New York Times’a çıkmış. Butik kendini Türkiye’nin ilk gerçek anlamda vintage elbise, satan, kiralayan butiği olarak tanımlıyor.

“Siz de hikayesi olan bu kıyafetleri üzerinizde taşıyın. Onlara şans tanıyın. Onlar da geçmişin karanlık gardroplarından çıkıp sizi farklılaştırsın, herkes olmaktan çıkarsın. Sizi, özgün bir stile kavuştursun.”

Adres: Faikpaşa Yokuşu, No:19/1, Çukurcuma, Beyoğlu

AU Vintage

Yaptığı satışlarla Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı’na destek olan Ahu Yağtu’nun dünyanın her köşesinden ürünler bulabileceğiniz mağazasında vintage giyimin yanında; “AU Exclusive”, “Satmak İstiyorum” ve “Dekorasyon” bölümleri de mevcut. 2012 yılında Bebek’te açılan yerin online satış sistemi de var.

Adres: Bebek Mah. Küçük Bebek Cad. NO:34 Balcıoğlu Apt. D/1 Bebek/İSTANBUL

Nillush Vintage

Giriş katında kıyafetlerin satışa sunulduğu, arka bahçesinde kafesiyle vejetaryen yemekler sunan mağaza dolaplar arası bir döngü inşa ediyor.

Adres: Cihangir, Kazancı Ykş., 34433 Beyoğlu/İstanbul

Madem Mare Vintage

Fatih Bayır ve Esra Kahraman tarafından açılan mağaza oldukça kapsamlı retro ürün yelpazesiyle geçmiş dönemlere selam veriyor.

Adres: Cihangir Mah. Kazancı Ykş. 26/A Beyoğlu/ İSTANBUL

Nost Vintage

Misyonunu, “Her şey bir tane sana olmuyorsa gerçek sahibi değilsin!” cümlesiyle tanımlayan dükkan ayrıca çevrimiçi satışa da açık.

Adres: Rasimpaşa, Misakı Milli Sk. No:75, 34716 Kadıköy/İstanbul