İstanbul’un silüetine, tarihi dokusuna ve eşsiz boğaz manzarasına bakmaya doyamıyor insan. Sizler için “İstanbul’un manzarası güzel mekanları”nı derledik. İstanbul’da yaşayıp günlük koşuşturmacadan dolayı şehrin tadını çıkarmayı unutuyoruz. Hadi bu kez de kendi şehrimizin turisti olalım.

1. Popstel-Balat

Öncelikle mekan konum itibari ile Balat’daki en iyi manzaraya sahip. Personeller güler yüzlü ve samimi. Girişteki ahşap merdivenler ve her katta bulunan bitkiler iyi bir görüntü oluşturuyor. Fotoğraf çektirmeyi sevenler için biçilmiş kaftandır. Kruvasanlarını da mutlaka denemelisiniz.

2. Kai-Çengelköy

Boğaz kıyısında, şık ve nezih bir ortamda, lezzetli bir hafta sonu kahvaltısı yapmak için oldukça iyi bir seçenek.

3. Han-Karaköy

Eşsiz iç mekan tasarımı, her biri akıllara kazınan tatlıları, günün en güzel molalarına eşlik eden leziz kahveleri, kendisine aynı zamanda bir sanat galerisi ve atölye olma özelliğini kazandıran Karaköy’ün merkezinde yer alan bir kafedir.

4. Barnathan Brasserie-Galata

Galata bölgesinde 19.yy sonları itibarı ile inşa edilen apartmanda tarihin tam içindesiniz. Galata Kulesi’nin huzurunda keyifle ve lezzetle buluşacağınız bir mekan.

5. Yakamoz-Kuleli

Spesiyal deniz ürünleri ve açık büfe brunch sunan, terası ve boğaz manzarası olan sessiz,ferah bir mekan.