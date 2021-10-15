İstanbul’da Hafta Sonu Kahvaltı Yapabileceğiniz Beş Mekan

Nişantaşı – Çeşme Bazlama Kahvaltı

Sıcak bir aile işletmesi olan Çeşme Bazlama Kahvaltı, biri Çeşme’de üçü Nişantaşı’nda olmak üzere toplamda 4 noktada hizmet veriyor. Ege’nin lezzetlerini sunan mekan, hem dekorasyonuyla hem de lezzetleriyle kendinizi Ege’de hissetmenizi sağlıyor. Taze taze sacda pişen bazlama ve gözlemeleriyle meşhur olan Çeşme Bazlama Kahvaltı, kahvaltı severlere, fix menü dahilinde doyuruculuğu yüksek ve orijinal reçellerle dolu kahvaltı sunuyor.

Beşiktaş – Çakmak Kahvaltı Salonu

2002 yılından bu yana hizmet veren bu mekan, kahvaltıcılar sokağının en eski kahvaltıcılarından biri. Erzincanlı bir ailenin işlettiği Çakmak Kahvaltı Salonu, misafirlerine sıcak ve samimi bir ortam sunuyor. Küçük bir iç salonuyla beraber arka ve ön bahçesi de olan mekanın önünde, hafta sonları uzun sıralar oluşuyor. Açıldığı günden bu yana kalitesini devam ettiren Çakmak Kahvaltı Salonu’ndaki bal, tulum peyniri ve kavurma gibi kahvaltı ürünlerin çoğunu işletmeciler memleketleri Erzincan’dan getirtiyorlar. Sade ve uygun fiyatlı bir menüye sahip olan bu mekan, özellikle gençlerin ilgi odağı.

Kadıköy – Küff

Kadıköy Yeldeğirmeni’nin en sevilen kahvaltıcılarından biri olan Küff, hayvanseverler için ideal bir nokta. Köpeğinizle güzel bir sabah yürüyüşü sonrası oturabileceğiniz ve keyifli bir kahvaltı yapabileceğiniz yerlerden biri olan Küff, doyurucu porsiyonları ve uygun fiyatlarıyla güzel bir tercih. Sıcak ve ilgili çalışanların olduğu bu güzel mekanda, çay da sınırsız. Bu nedenlerden dolayı Küff, canlılığını hiç kaybetmiyor.

Beyoğlu – Privato

Sessiz sakin bir hafta sonu kahvaltısı isteyenler için ideal bir yer olan Privato, harika Galata manzarası olan sıcacık bir mekan. İçeriye girdiğiniz andan itibaren kendinizi atmosferine kaptıracağınız ve sıcakkanlı çalışanları sayesinde evinizdeymiş gibi hissedebileceğiniz Privato, göz doyurucu sağlıklı kahvaltılar sunuyor. Porselen fincanlarda gelen çayların, dantel servislerle ve vintage tabaklarda gelen her biri kendi yöresinden kahvaltılıkların hepsi işletmeciler tarafından yapılıyor ve organik ürünler. Mevsim dışı hiçbir ürünü masada göremeyeceğiniz bu samimi ortamda, doğal ürünlerin tadını çıkarabilirsiniz.

Üsküdar – Pita Kuzguncuk

Ekmekleriyle ün kazanmış Pita Kuzguncuk, küçük bir mekan da olsa ünü büyük. Vedat Milör’ün lezzet duraklarından biri olmuş Pita Kuzguncuk, pitalarının yanı sıra peynir çeşitleriyle ve tatlılarıyla da seviliyor. Kuzguncuk’ta huzurlu bir hafta sonu geçirmek isteyenler için bu sıcak mekan, güzel lezzetleriyle sizleri memnun edecektir.