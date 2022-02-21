Köfte, kebap, et severlerin bir diğer vazgeçilmezi olan ciğer. Ciğerin en lezzetlisini en iyisini yemek için Edirne’ye gitmek gerekmiyor artık. Sizler için İstanbulda’ki en lezzetli ciğercilerin listesini çıkardık.

1. Ciğeristan

Ciğer sevmeyeni bile sevdirecek olan bu mekan, tüm müdavimleri tarafından ilk sırada yer alıyor. Ciğeristan’ı diğer ciğercilerden farkı ciğeri; salçalı lavaş ile servis etmeleri. Ciğer yanında size eşlik eden salata ve tüm mezeler sınırsız ve ücretsizdir. Ciğeristan İstanbul’un Fatih ilçesinde Aksaray’da yeni müdavimlerini bekliyor.

Adres: Aksaray Mahallesi, Horhor Caddesi, Simitçi Şakir Sokak, No 16, Fatih, İstanbul

Telefon: 0212 521 44 00

2. Ciğerci Hulusi

Anadolu Yakası’nda oturanların ağzına layık ciğercisi. Ciğer dürüm ve şiş olarak servis ediliyor. Ciğerci Hulusi’ye gidenlerin en hoşuna gittiği kısmı ise sipariş edilen tüm ciğerlerin aynı anda gelmesi, kişi sayısına göre porsiyon halinde gelip bittikçe servis ediliyor.

Adres: Caferağa Mahallesi, Mühürdar Caddesi, Misbah Muayyeş Sokak, No 6, Kadıköy, İstanbul

Telefon: 0216 336 11 23

3. Canım Ciğerim

Bir samimiyet belirtisi olan “canım” kalıbı bu mekan da hayat bulmuştur. Canım Ciğerim diğer mekanlara göre oldukça salaş ve oturduğunuz sandalyeler uzun soluklu oturmanıza engel olsa bile ciğerleriyle, köz salatasıyla , biberli lavaşıyla, soğan salatasıyla ve yeşillikler ile bu açığı kapatıyor.

Adres: Asmalımescit Mahallesi, Minare Sokak, No 3/A, Beyoğlu, İstanbul

Telefon: 0212 245 77 77

4.Ciğer Ricco

Samimi, küçük ve sıcak bir ortamı olan Ciğer Ricco, Bakırköy merkezde yer almaktadır. Ciğerleri kadar mekan kendi adını iç dekorasyonu ile de hafızaya kazıyor. Oldukça müdavimi olan mekan, özellikle Edirne tava ciğeri ile ünlüdür.

Adres: Zeytinlik Mahallesi, Ebuziya Caddesi, Ömer Naci Sokak, No 20/A, Bakırköy İstanbul

Telefon: 0212 583 78 55

5. Ehl-i Ciğer

Ehl-i Ciğer, İstanbul’da ciğerin ehli olan mekanlardan biri. Buradaki ciğerler diğer mekanlara göre daha iri şişe diziliyor. Ocakbaşında ise tam kıvamında pişiyor. Misafirlerini hayran bıraktığı diğer lezzeti ise ikram ettikleri çiğ köfteleri.

ADRES: Sümer Mahallesi Prof.Dr.Turan Güneş Caddesi The İstanbul Veliefendi G1 Tic, 57/16, Zeytinburnu, İstanbul

Telefon: 0212 510 33 33