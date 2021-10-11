İstanbul Tiyatro Festivali geliyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 25. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim’de perdelerini açıyor. Festivalin 25’inci edisyonu “Bu Zamanda Tiyatro” sloganıyla, yeni normal arayışını tiyatro gözünden bizlerle buluşturacak.

Bir ay boyunca 25 yerli ve uluslararası yapım festivale konuk olacak. Hollanda Konsolosluğu ile 2020 yılında başlayan işbirliği, bu sezon da devam ediyor ve bizlere üç yapımla bir seçki sunuyor. Çevrimiçi gösterimlere de yer veren festival, Yapı Kredi Bomontiada, Müze Gazhane, Caddebostan Kültür Merkezi, Zorlu PSM, Alan Kadıköy, Atlas 1948 Sineması, Profilo Kültür Merkezi Batı Ana Sahne, Duru Ataşehir ve Moda Sahnesi’nde Covid-19 önlemleri altında izleyicilerle buluşacak. Öğrenme ve Gelişme Programı’nda çeşitli konuların ele alındığı paneller, okuma tiyatroları ve atölyeler yer alıyor. Tamamı kadınlar tarafından yönetilen oyunların bir araya geldiği, sanatta kadın duruşunun altını çizen “Bu İşte Bir Kadın Var” başlıklı bölüm ise festivalin bu yılki önemli değişimlerinden.

Emre Kınay’ın Irgat’ı ve Zerrin Tekindor’un Toz’unun yanında, Eyüp Emre Uçaray’dan Koleksiyon, Zehra İpşiroplu’nun Yüzleşme’si, Kadıköy Emek Tiyatrosu’ndan Birazdan Gideriz Şimdi Yağmur Yağıyor‘u, BAMİstanbul’dan Istırap Korosu, Kocaeli Şehir Tiyatroları’ndan Mehmet Birkiye’nin yönettiği Vişne Bahçesi, Sema Elcim’in metnini yazdığı, Ahmet Sami Özbudak’ın yönettiği Gabriel’in Düşü ve Yelda Baskın’ın yönettiği Beni Sakın Yumruklardan oyunları, festival kapsamında ilk kez izleyicisiyle buluşacak.

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