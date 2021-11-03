İstanbul sokaklarında Serenay Sarıkaya rüzgarı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ünlü bir Jean firması için İstanbul’u yansıtan 3 adet yeni reklam filmi ile karşımıza çıktı. istanbul’da 30 yıl önce kurulan firmanın İstanbul için yaptığı özel koleksiyonda ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya‘nın şu sözleriyle karşımıza çıktı “ Ya İstanbul’da yaşarsın ya da İstanbul’u yaşarsın”, “Ya bakar geçersin ya da kendi yolunu seçersin” ve “Ya müziğe kulak verirsin ya da müziği yaşarsın”. mottosu ile İstanbul sokaklarına sokak stili şıklığını gösterdi.

#sokakşık hashtag’i ile sosyal medyada gündem olan bu koleksiyon İstanbul sokakların da Serenay Sarıkaya’nın boy gösterdiği posterleri ile donatıldı.