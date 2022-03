İstanbul Moda Haftası, uzun zamandır sürdürdüğü dijitalleşme faaliyetlerine pandemi süresince hız kazandırdı. Pandemi nedeniyle tamamen dijital olarak gerçekleştirilen üç sezonun ardından bu sezon İstanbul Moda Haftası, 15-18 Mart 2022 tarihleri arasında Soho House Istanbul’da ve İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtan farklı mekanlarda hibrit bir formatta gerçekleştirilecek.

İstanbul Moda Haftası dijitalle fizikseli bir araya getiren hibrit yapısıyla moda sektörünü tekrar bir araya getirmeye ve sektöre yeni isimler kazandırmayı hedefliyor.

Sezgi Tüzel

Etkinlik, genç tasarımcı Sezgi Tüzel’in Soho House İstanbul’da gerçekleştirilen film gösterimi ile başladı. Tüzel, bu sezon ilk defa erkek giyim tasarımlarının yanına Sonbahar/Kış 2022 koleksiyonunda kadın tasarımlarını da ekledi. Çoğunluklu olarak kadın görünümlerinden oluşan “The Other” koleksiyonunu film gösterimiyle tanıtan Sezgi Tüzel’in yeni koleksiyonunda en dikkat çeken parçalar tasarımcının da imzası haline gelen metal aksesuarlardı.

Red Beard by Tanju Babacan

“The Other” koleksiyonunun ardından deneyimli tasarımcı Tanju Babacan’ın markası olan Red Beard by Tanju Babacan’ın “Partners in Crime” adını verdiği Sonbahar/Kış 2022 koleksiyon filmi davetlilere sunuldu. İstanbul’un ilham verici mekanlarında çekilen koleksiyon filminde Tanju Babacan, Derya Şensoy ve model Gizem Barlak ,Cassi Opia ile birlikte rol alırken filmin yönetmenliğini ise Burçin İnan Özel üstlendi.

NEW GEN by İMA & KARMA by İMA

Genç tasarımcıları sektöre tanıtmak ve kazandırmak amacıyla her sezon düzenlenen NEW GEN by İMA ve KARMA by İMA defileleri bu sezon, genç tasarımcılar Berfin Özgür, Nazlıcan Türker, Öykü Ece Uza, Selina Alp, Şeyma Hamamcı ve KARMA BY İMA kapsamında Aycan Hakalmaz, Beyza Eyüboğlu, Ezgi Yıldırım koleksiyon sunumları ile gerçekleşti.

DB Berdan

Türk tasarımcılarını dünyada başarıyla temsil eden DB Berdan’ın, aktif sokak giyimini günlük rahatlık kavramıyla birleştiren ve ekolojik bilinçte üretilen yeni koleksiyonunun tanıtımını, koleksiyon filmi ile yaptı. Her türlü spor aktivitesi için uygun olarak tasarlanan görünümler, şık detayları ve yüksek performansa karşı dayanıklılığıyla günlük hayata rahatlıkla adapte olması için özel olarak üretildi.

T.A.G.G

İlk günün kapanışını başarılı tasarımcı Gökhan Gündoğdu, markası T.A.G.G ile yaptı. İlhamını güçlü Osmanlı siluetlerinden alan , “Root” isimli Sonbahar/Kış 2022 koleksiyonunu Soho House İstanbul’da gerçekleştirdiği sergi ile moda severlerle buluşturdu.