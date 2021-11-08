İstanbul maratonunda ünlüler geçidi!

Kıtalararası koşulan tek maraton olan İstanbul Maratonu, geçtiğimiz haftasonu 43.kez düzenlendi. Birçok sivil toplum kuruluşu, ünlüler ve siyaset insanlarının yer aldığı etkinlikte herkes farkındalık yaratmak ve sivil toplum kuruluşlarına destek olmak amacıyla koştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu yakası ayağından başlayan maraton, Avrupa yakasında son buldu.

Her yıl farklı bir sivil toplum kuruluşu için maratona katılan Ayşe Tolga, bu kez de UCİM (saadet öğretmen çocuk istismarı ile mücadele derneği) adına koştu. Derneğin kurucusu Saadet Özkan ile bir araya gelen Ayşe Tolga, hatıra fotoğrafı da çektirmeyi unutmadı.

Seda Bakan da UCİM için koşanlar arasındaydı.

Ahsen Eroğlu, Tohum Otizm Vakfı için koştu.

İhtiyaç Haritası kurucularından oyuncu Mert Fırat da maratonda koşanlar arasındaydı.