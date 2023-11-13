Türkiye’de mizah alanında trendleri belirleyen, alternatif ve avangart projelere zemin hazırlayan BKM, bu yıl Maximum Kart ana sponsorluğunda 6. kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali etkinlikleri kapsamında, 5 Kasım – 4 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek yerli yabancı etkinlikleri ile 7’den 70’e tüm şehre kahkahayı getiriyor!

İstanbul Komedi Festivali; söyleşiler, stand-up’lar, doğaçlama gösteriler, kapalı gişe tiyatro oyunları ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra bu yıl İngiliz komedyenleri Türk izleyicisi ile buluşturacak ve BrandWeek’te yer alacak. Festival her yıl olduğu gibi, 6. yılında da çıtayı yükselterek sahneye yeni isimler, şehrin etkinlik takvimine yepyeni gösteriler kazandıracak.

29 Etkinlik ile 2. haftasında; Bülent Bey’in Hikayesi, Tepetaklak, Larla G, Yasemin Şefik, Ali Kerim Diler, Erhan Yazıcıoğlu, Cimri, Berfu & Eser Yenenler, Yunus Günçe, Alpay Erdem, Can Bonomo, Can Temiz ve Bengi Apak’ın sunduğu “O Tarz Mı?” – Live, Esra Dermancıoğlu, Ali Poyrazoğlu ve Güneş Berberoğlu’nun “Bir Yastıkta”, Sefa Doğanay, Tahsin Hasoğlu, PUCCA’nın konsepti ile 4 yıldır kapalı gişe oynayan Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu “Ölü’n Bizi Ayırana Dek”, 90’lı yılların en sevilen dizisi Bizimkiler”in usta oyuncusu Ayşe Kökçü’nün yer aldığı, “Tatlı Kaçık”, sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen Güldür Güldür Show, Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak ve BKM Çarşı etkinlikleri’nin yanı sıra minik seyirciler için ara tatilde çocuk etkinlikleri Nasreddin Hoca, Semaver Kumpanya – Sibel Altan – Kukla Atölyesi, Ceko ile Pepo – İki Bavul Dolusu, Türkçe Benim Evim – Kelimeler Adası da bu hafta İstanbul Komedi Festivali’nde.

İSTANBUL KOMEDİ FESTİVALİ’NDE BU HAFTA 29 ETKİNLİK!

13-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikler;

13 Kasım BKM Mutfak Çarşı: BKM Mutfak Açık Mikrofon – Stand Up

13 Kasım KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi: Bülent Bey’in Hikayesi

13 Kasım Trump Sahne: Tepetaklak

14 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Larla G – Paramparça Aşklar Avukatlar

14 Kasım Maximum Uniq Box: Yasemin Şefik’le Uyduruk Sonlar

15 Kasım BKM Mutfak Çarşı: BKM Mutfak +1 Stand Up Gecesi

15 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Güldür Güldür Show

15 Kasım Maximum Uniq Box: Ali Kerim Diler ile Estetik Sohbetler

15 Kasım BKM Mutfak Uniq: Fikrim Firarda – Erhan Yazıcıoğlu

16 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Nasreddin Hoca

16 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Semaver Kumpanya – Sibel Altan – Kukla Atölyesi

16 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Cimri

16 Kasım Bostancı Gösteri Merkezi: Güldür Güldür Show

16 Kasım Sofitel Otel: Berfu & Eser Yenenler – Çift Terapisi

16 Kasım BKM Mutfak Uniq: Yunus Günçe – Butik Ünlü

17 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Yarımşar Saat Stand Up

18 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Alpay Erdem – Kolsuz Tişört

18 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Çok Güzel Hareketler 2

18 Kasım Maximum Uniq Box: Esra Dermancıoğlu – Biri Flört Mü Dedi?

18 Kasım Maximum Uniq Hall: O tarz Mı? Live

19 Kasım BKM Mutfak Uniq: Ceko ile Pepo – İki Bavul Dolusu

19 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Türkçe Benim Evim – Kelimeler Adası

19 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Sefa Doğanay – Kokpit

19 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Barış Balkır – İsmail Nuri

19 Kasım Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon: Bir Yastıkta

19 Kasım Trump Sahne: Tahsin Hasoğlu

19 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Rota Stand Up

20 Kasım Maximum Uniq Box: Ölü’n Bizi Ayırana Dek

20 Kasım Maximum Uniq Box: Tatlı Kaçık