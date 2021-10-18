İstanbul Kart HES Kodu Eşleştirme Nasıl Yapılır?

İstanbul kart hes kodu eşleştirme yapmak için, ”kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/” adresine giriş yapılır ve, kişisel bilgilerle birlikte hes kodu doğru şekilde girilmesi gerekir. Hes Kodu eşleştirme, 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu taşımalar için zorunlu hale gelmiştir. Böylece Hes Kodu olmayan ya da risk taşıyan kişilerin seyahat etmesine kısıtlama getirilmiştir. Bu nedenle toplu taşımalarda sorun yaşamamak için, İstanbulkart Hes Kodu eşleştirmesi yapılması gerekmektedir.

İstanbul kart Hes kodu eşleştirme yapmak için, T.C Sağlık Bakanlığı, toplu taşımalarda seyahat edenler için hes kodunu istanbul kart kullanıcılarına tanımlamalarını zorunlu hale getirmiştir. Bunun için hes kodu, ilgili internet adresine girilerek, kimlik bilgileri doğru şekilde doldurulmalıdır. İşlemlerin sonunda İstanbul kart üzerindeki numara ile birlikte, ” Kişiselleştirme.İstanbulkart. İstanbul” adresine hes kodu yazılır ve kaydet butonuna basılır. Böylece İstanbul kart üzerinde Hes Kodu tanımlanmış olur.

İstanbul kart Hes kodu eşleştirme yapmak için, İstanbul kart mobil kullanıcıları uygulamaya giriş yaparak, yönlendirmeleri takip etmeleri gerekir. Bu şekilde İstanbul kart Hes Kodu eşleştirmeleri yapılmasına olanak verilir.

Hes Kodu Nedir?

Hes Kodu, (Hayat Eve Sığar) kodu, kullanıcıların, şehir için ya da şehirler arası seyahatlerinde risk taşımadığını gösteren kod uygulamasıdır. Hes kodu uygulaması ”Kontrollü Sosyal Hayat” işlemleri kapsamı içerisinde uygulanmaktadır. Böylece Covit-19 riski taşımadığını, beyan ederek rahatça seyahat edilmesini sağlar.

Hes Kodu Alma İşlemi Nasıl Yapılır?

Hes kodu alma işlemi için, ”Hayat Eve Sığar”, uygulaması üzerinden, ”Hes Kodu İşlemleri” uygulaması bölümüne gidilerek, ”Hes Kodu Oluştur” butonuna basılmalıdır. Ekranda görülen kod için kullanım süreci seçimi yapılır ve kod oluşturulur. Hes Kodunun kaybedilmesi durumunda aynı şekilde işlemler yeniden tekrar edilmesi gerekir. Uygulama üzerinde kod üretimi veya kod paylaşımı ile kod kullanımı tamamen kullanıcının elindedir.

E-devlet Üzerinden Hes Kodu Alma Nasıl Yapılır?

E-devlet üzerinden Hes Kodu alma işlemi, e-devlete giriş yapılmalıdır. E-devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı’nın Hes Kodu üretme ve listeleme sekmesine giriş yapılarak Hes Kodu alınabilir.

SMS ile Hes Kodu Alma İşlemi Nasıl Yapılır?

SMS ile Hes Kodu alma işlemi için, 2023’e göndermek üzere, mesajlar bölümüne, Hes yazılarak aralarında boşluk bırakılır ve TC kimlik numarası, nüfus cüzdanı seri numarasının son dört rakamı ile paylaşım süresi belirtilir ve 2023’e gönderilir. Hes kodu kullanım süresi kullanıcının ilk etapta Hes Kodu aldığı tarihten itibaren verilen süreye kadar geçerlidir.

Kart Dolum Merkezlerinde Hes Kodu Alma İşlemi Nasıl Uygulanır?

Kart merkezlerinde Hes Kodu alma işlemi için, kart dolum merkezlerine başvurulması gerekir. Kart dolum merkezleri, İstanbul kart Hes Kodu eşleştirme işlemlerini kolaylıkla yapılmasına imkan sağlamaktadır. Bunun için en yakın kart dolum merkezine giderek, İstanbul kart Hes Kodu eşleştirme işlemleri için başvurulabilir.