İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 41. İstanbul Film Festivali’nin ödülleri, dün akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

İşte ödül kazanan filmler:

Uluslararası Yarışma

Altın Lale – Vortex / Gaspar Noé

Jüri Özel Ödülü – Dağların Denizcisi / O marinheiro das montanhas / Mariner of the Mountains / Karim Aïnouz

Ulusal Yarışma

Altın Lale En İyi Film – Klondike (Maryna Er Gorbach)

Jüri Özel Ödülü – Onat Kutlar anısına – Çilingir Sofrası (Ali Kemal Güven)

Mansiyon – Denizhan Akbaba (Ela ile Hilmi ve Ali)

En İyi Yönetmen – Tayfun Pirselimoğlu (Kerr)

En İyi Senaryo Ödülü – Nazlı Elif Durlu, Ziya Demirel (Zuhal & Ela ile Hilmi ve Ali)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Ece Yüksel (Ela ile Hilmi ve Ali)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü – Ahmet Rıfat Şungar & Barış Gönenen (Çilingir Sofrası)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü – Sviatoslav Bulakovskyi (Klondike)

En İyi Kurgu Ödülü – Buğra Dedeoğlu, Selda Taşkın (Zuhal)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü – Natali Yeres (Kerr)

En İyi Özgün Müzik Ödülü – Taner Yücel (Bana Karanlığını Anlat)

Ulusal Belgesel Yarışması

En İyi Belgesel – Eat Your Catfish / Senem Tüzen, Adam Isenberg, Noah Amir Arjomand

Mansiyon – Her Şey Dahil / All-In / Volkan Üce

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü

En İyi İlk Film – Zuhal / Nazlı Elif Durlu

Ulusal Kısa Film Yarışması

En İyi Kısa Film – Our Ark / Deniz Tortum, Kathryn Hamilton

Mansiyon – Gece Kuşağı / Yasemin Demirci

FIPRESCI Ödülleri

Uluslararası Yarışma’da – Vortex / Gaspar Noé

Ulusal Yarışma’da – Ela ile Hilmi ve Ali / Ela and Hilmi with Ali / Ziya Demirel

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda – Göl Kenarı / Lakeshore / Aziz Alaca

Genç Ustalar Yarışması

Genç Usta Ödülü – Oyun Alanı / Un Monde / Playground / Laura Wandel