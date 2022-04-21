İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 41. İstanbul Film Festivali’nin ödülleri, dün akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.
İşte ödül kazanan filmler:
Uluslararası Yarışma
Altın Lale – Vortex / Gaspar Noé
Jüri Özel Ödülü – Dağların Denizcisi / O marinheiro das montanhas / Mariner of the Mountains / Karim Aïnouz
Ulusal Yarışma
Altın Lale En İyi Film – Klondike (Maryna Er Gorbach)
Jüri Özel Ödülü – Onat Kutlar anısına – Çilingir Sofrası (Ali Kemal Güven)
Mansiyon – Denizhan Akbaba (Ela ile Hilmi ve Ali)
En İyi Yönetmen – Tayfun Pirselimoğlu (Kerr)
En İyi Senaryo Ödülü – Nazlı Elif Durlu, Ziya Demirel (Zuhal & Ela ile Hilmi ve Ali)
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Ece Yüksel (Ela ile Hilmi ve Ali)
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü – Ahmet Rıfat Şungar & Barış Gönenen (Çilingir Sofrası)
En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü – Sviatoslav Bulakovskyi (Klondike)
En İyi Kurgu Ödülü – Buğra Dedeoğlu, Selda Taşkın (Zuhal)
En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü – Natali Yeres (Kerr)
En İyi Özgün Müzik Ödülü – Taner Yücel (Bana Karanlığını Anlat)
Ulusal Belgesel Yarışması
En İyi Belgesel – Eat Your Catfish / Senem Tüzen, Adam Isenberg, Noah Amir Arjomand
Mansiyon – Her Şey Dahil / All-In / Volkan Üce
Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü
En İyi İlk Film – Zuhal / Nazlı Elif Durlu
Ulusal Kısa Film Yarışması
En İyi Kısa Film – Our Ark / Deniz Tortum, Kathryn Hamilton
Mansiyon – Gece Kuşağı / Yasemin Demirci
FIPRESCI Ödülleri
Uluslararası Yarışma’da – Vortex / Gaspar Noé
Ulusal Yarışma’da – Ela ile Hilmi ve Ali / Ela and Hilmi with Ali / Ziya Demirel
Ulusal Kısa Film Yarışması’nda – Göl Kenarı / Lakeshore / Aziz Alaca
Genç Ustalar Yarışması
Genç Usta Ödülü – Oyun Alanı / Un Monde / Playground / Laura Wandel