Sonbaharın gelişiyle birlikte artan iştah artışını kontrol etmek birçok insanı zorluyor. Soğuk havalarda evde geçirilen zaman artıyor, bu da insanları daha çok yemek yemeğe teşvik ediyor. Artan iştahı ilaçlarla, çaylarla değil birçok lezzetli besinle kesmek mümkün. İşte karşınızda, o bitmek bilmeyen iştahınızı kapatmak için tüm lezzetiyle bekleyen iştah kesen yiyecekler…

Elma

Elmanın içinde pektin adında, adı yapancı gelse de aslında vücudumuzun pek bir sevdiği bir madde bulunuyor. Bu madde, tokluk hissetmenize büyük katkılarda bulunuyor. E bu da yetmezmiş gibi elmanın içindeki besin lifleri de işin içine girince o dindirilemez iştahınızın önüne geçmiş oluyorsunuz. Gün içinde elmayı ara öğünlerinizden birinde tüketerek bu özelliğinden bol bol faydalanabilirsiniz.

Yulaf ezmesi

Yulaf ezmesi, tadı tuzu olmaması sebebiyle çok eleştirilse de aslında tam bir diyet dostu. Karbonhidrat ağırlıklı olmasına rağmen içinde bolca potasyum, magnezyum, folik asit ve besin lifi bulunduğu için diyetlerde sıkça kullanılıyor. Onun sayesinde daha uzun süre devam eden tokluk hissi de iştahınızın bir anda açılmasının önüne geçmiş oluyor. Yulaf ezmesini nasıl tüketeceğim derseniz, süt ya da yoğurtla karıştırarak daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

Salata

İştahı kapatmada en iddialı olan yiyeceklerden biri de yine diyetlerin başrolünde bulunanlarından salata. Özellikle yeşilliklerle dolu salatalar, içindeki bu yeşilliklerde bulunan besin lifleri sayesinde midenizi uzun süre aç kalmaktan koruyor, tokluk hissi oluşturarak iştahınızı kapıyor. Bu durumda size de bol bol yeşillik almak ve salatanızı hazır etmek düşüyor.

Yumurta

Yumurtanın içerdiği bol miktardaki proteinden güç alın ve önünü alamadığınız iştahınızla en lezzetlisinden savaşın. Sabahları yiyeceğiniz bir haşlanmış yumurta, sizi uzun süre tok tutacak, sık sık atıştırdığınız o abur cuburlar sizden uzak tutacaktır.

Sarı leblebi

Açlığı bastırma konusunda en yaygın olarak kullanılan ama doğruluğundan hep şüphe edilen sarı leblebi, gerçekten iştahınızı kapatabiliyor. Bunu nasıl yapıyor derseniz, midenizde fazlaca üretilmiş olan ve sizi açlığa hızlıca götüren mide asitlerini azaltıyor.

Yoğurt

Yoğurt, içindeki bolca kalsiyum ve proteinin güçlerini birleştirmesi sonucu birçoğumuzun diyetinin vazgeçilmez parçası. Hem lezzetli hem sağlıklı hemde iştah kesiyor. Daha çok yoğurt yiyin, size iyi gelmeyecek kadar fazla olan o iştahınızın önüne en sağlıklı ve lezzetli yoldan geçin.

Badem

Badem de ara öğünlerde, kendinizi acıkmış hissetmeye başladığınızda gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz yiyeceklerden. Hali hazırda içinde birçok besin lifi, vitamin ve mineral bulunan badem, içinde omega 3 yağ asitleri bulunması sebebiyle de düzenli olarak tüketmemiz gereken lezzetlerden. Fakat miktarına dikkat etmekte fayda var.

Brokoli

Tıpkı karnabahar gibi brokoli de iştah kesme konusunda size yardımcı olmak için sırada bekleyenlerden. Üstelik birbirine pek benzeyen bu ikilinin iştah kesme güçleri de aynı sebebe dayanıyor. Brokoli de besin lifi açısından oldukça zengin. Bu da midenizde daha uzun süre tokluk hissi yaratabileceği anlamına geliyor. Brokoli ya da karnabahar olsun fark etmez, her ikisini de tüketirken bol bol sos kullanmaktan veya onları kızartarak yemek gibi sağlıksız tercihlerden uzak durmanız gerekiyor.

Şeyda Gezgen