Yeni dizisi Gülcemal ile ekranlara dönmeye hazırlanan Melis Sezen, dünyaca ünlü Vanity Fair dergisinin davetlisi olarak Malaga Film Festivali‘ne katıldı. İspanya’da düzenlenen festivale katılan Sezen, kırmızı halıda İspanyol hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı. Sevenleriyle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen güzel oyuncu, geceye Tuvana Büyükçınar imzalı siyah bir elbiseyle katıldı.

Melis Sezen, o anları sosyal medya hesabından “Malaga Film Festivali büyülü bir diyar gibi geldi bana ilk anından beri. Davetiniz için çok teşekkür ederim sizinle böyle bir geceyi paylaşmak benim için çok özel. İki Akdeniz ülkesi olarak o kadar çok ortak şey paylaşıyoruz ki, burada böylesine kocaman bir sevgiyle karşılanmak tarif edilemez bir mutluluk benim için. Çok özel ruhlu insanlarla tanıştım burada, bu sihirli gece için teşekkür ederim.” sözleriyle paylaştı.

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