Birlikteliklerini gözlerden uzak bir şekilde yaşamaya devam etseler de sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettiren İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz çiftinden yakışıklı oyuncu, sevgilisiyle birlikte verdiği yeni pozunu yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınladı.

Paylaşımına “Güzelliğim” notunu düşerek, Gürbüz’e olan aşkını bir kez daha gözler önüne seren 36 yaşındaki oyuncuya, sevgilisinden de yanıt gecikmedi. Hacıoğlu’nun paylaşımına kayıtsız kalmayan güzel isim, kalp emojili yorumuyla karşılık verdi.