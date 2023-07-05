Başarılı performanslarıyla tanınan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, 2021 yılında Hande Ünal ile dünyaevine girmişti. ‘Güneşi Beklerken’, ‘Aşk Yalanı Sever’, ‘Sen Çal Kapımı’, ‘Lise Devriyesi’, ‘Uyanış Büyük Selçuklu’ ve ‘Barış Akarsu: Merhaba’ gibi projelerdeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Şaşmaz, sevinçli bir haberle sevenlerini mutlu etti. Ünlü oyuncu, eşi Ünal’ın belirginleşen karnını tutarak verdiği pozla birlikte, “Seni bekliyoruz” notuyla baba olacağını müjdeledi.

Bu güzel habere, Cemre Baysel, Burcu Özberk, İpek Yazıcı, Müjde Uzman, Müge Boz, Mine Tugay ve Saadet Özsırkıntı gibi ünlü isimlerden tebrik mesajları geldi.