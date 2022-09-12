İsmail Ege Şaşmaz, yakında vizyona girecek olan ”Barış Akarsu Merhaba” filmi ile uzun süredir gündemden düşmüyor. Bir süre önce yayınlanan afiş ile Barış Akarsu’ya benzerliği olay yaratan Şaşmaz, yakın zamanda katıldığı bir düğünde çekim süreciyle ilgili çok özel açıklamalar yaptı.

Genç yaşta vefat eden ünlü rock sanatçısını canlandırırken yaşadığı zorlukları nasıl aştığını anlatan Şaşmaz ”Çok duyguluydu benim için, çok anlamlıydı. Barış’ı oynamak değil, yaşamak oldu desem daha doğru olur. Zorlandığım anlarda gözlerimi kapatıp ‘Hadi Barış’ dedim ve her şey oldu. Onun ruhu değdi filme, bunu biliyorum. O yüzden çok mutluyum ve huzurluyum.” ifadelerini kullandı.

İsmail Ege Şaşmaz şu anda yeni bir film için çekimlere başladığını söylerken projeyle ilgili gizlilikten ötürü detay veremediğini belirtti. ”Barış Akarsu Merhaba” filmi ise 18 Kasım’da vizyona girecek.

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