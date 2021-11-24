Geçmişte yaşadığımız tatsız olaylar şimdiki masum duruşumuzu etkiler mi? Her ne kadar üzerinden zaman geçse de geçmişte işledikleri suçlarla kariyerlerine gölge düşüren ünlüleri açığa çıkarmaya ne dersiniz?

Bir sanatçıyı ünlü yapan özellikler nelerdir? Sesi, oyunculuğu, stili, kısacası geniş kitleleri etkilemeyi başarabilmesi. Evet, tüm bu özellikler birçok kişiyi etkilemeyi başararak hayranlık duygusunu ortaya çıkarabiliyor. Peki gerçekten her şey görüldüğü kadar kusursuz mu işliyor? Uzun yıllardır hayranlıkla takip ettiğimiz, ilham aldığımız ünlüler aslında ekran önünde görüldüğü kadar masum bir karaktere sahip olamayabiliyor. Hatta daha da ötesi, karakterlerini karalayan haberle magazin dünyasının gündeminden düşmeyen isimler birçok farklı dava ile hakim karşısına çıkabiliyor. Öyleyse gelin ünlüler dünyasındaki maskeleri birlikte indirelim.

Tutsak ünlüler

Son günlerde iddiaları doğrulayan bir haber ile gündeme gelen Cardi B uzun süre magazin dünyasında konuşulacağa benziyor. Ünlü rapçi şu anda 12 farklı dava ile mahkeme koridorlarında boy gösterirken, hayranlarına yaşattığı hayal kırıklığıyla da kariyerine gölge düşürüyor. Neyse ki mahkeme koridorları Cardi B gibi birçok ünlüyü daha önce ağırladığı için artık hakimler duruşmalarda ünlü isimlerle karşılaşmaya şaşırmıyor.

Oscar’a aday gösterildikten sonra başarısını taçlandırmasını beklediğimiz Amerikalı oyuncu Winona Ryder ise geçmişte karıştığı hırsızlık olayıyla hala akıllarımızda yer alıyor. 2001 yılında Los Angeles’ta bir mağazadan değerli bir kıyafet ve aksesuar çalmakla yargılanan sanatçı, ortaya çıkan kamera görüntüleriyle iddiaları doğrulayan bir durumla karşı karşıya kalıyor. O zamanlar her ne kadar masum olduğu savunulsa da ortaya çıkan kamera görüntüleri ünlü oyuncunun inandırıcılığını çürütüyor.

Ünlüler dünyasında yaşanan bu tatsız gelişmeler sadece mahkeme duruşmalarıyla değil, hapis cezalarıyla da sonuçlanabiliyor. 2007 yılında alkollü araç kullanan Paris Hilton’dan 2004 yılında hisse aldığı şirketlerle ilgili bilgi sızdıran Martha Stewart’a kadar birçok ünlü isim hapis cezası alarak kusursuzluklarına leke sürüyor. Her ne kadar şu anda masumiyetleriyle tekrar aramızda olsalar da zamanında işledikleri suçları hafızalarımızdan silemiyoruz.