1959 yılında piyasaya çıkan ve çocukların çok sevdiği oyuncak markası olan Barbie, yeni bir koleksiyon daha hazırlıyor. Öncesinde ‘Fashionistas‘ adlı koleksiyonu piyasaya sunmasının ardından ilk defa işitme cihazı takan bir Barbie ve vitiligo olan bir Ken’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Amaç, çocuklara farkındalık kazandırmak



Oyuncak şirketi olan Mattel, son zamanlarda farkındalık yaratmak ve daha kapsayıcı olmak adına farklı projeler üretiyor. İlk vitiligo hastası Barbie’yi 2020 yılında sunan şirket, herkesin kendinden bir şeyler bulmasını istediğini ve farklı hikayeleri deneyimlemelerine yardımcı olmak istediğini açıklamıştı.

Bu yeni oyuncak koleksiyonunda farklı beden tiplerine ve ten renklerine yer verildi.

Kapsayıcı olmak istiyorlar

Mattel şirketinin yetkilileri, Barbie’nin temsil etme gücüne inandığını ve olabildiğince kapsamlı olması gerektiğini; farklı bedenlere, renklere, hastalıklara yer verilmesi gerektiğini söyledi.

Bu kapsayıcılığın, çocukların farklılıkları daha iyi kavramalarına yardımcı olacağını dile getiren Mattel yetkilileri, çocukların kendilerinden farklı oyuncaklarla oynamalarının da onlarda farkındalık yaratacağının altını çizdi.