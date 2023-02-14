Sosyal medya hesabından yeni fotoğraf yayınlayan Işın Karaca, kızı Mia ve kuzeni Jazz’ın limonata satarak bağış topladıklarını söyleyerek, paylaşımına, “Eğer ki çocuklarımız ‘Depremden etkilenen kardeşlerimiz için ne yapabiliriz?’ deyip, bir eylem gerçekleştiriyorsa diyebilecek sözümüz kalmıyor. Mahallede 5 TL’ye limonata satıyor bizim bebeler. Az da çok da iyilik için. Umut böyle bir şey” notunu düştü.

Karaca, limonata satışından elde edilen 394 TL’yi ise şarkıcı Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHPAP Derneği’ne gönderdiklerini gösteren dekontun görüntüsünü Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştı.