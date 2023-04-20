Yeni albümü için çalıştığını söyleyen Işın Karaca, “Senfoni albümünün hazırlığındayım ve çok heyecanlıyım. Çok emek veriyorum bu projeye. Her bir şarkının albüm kaydı için Türkiye’nin en iyi müzisyenlerinden oluşan 100 kişilik orkestra ile çalışıyorum. Çok güzel olacak” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda şehirden ayrılarak İzmir’in Urla ilçesine yerleşen Karaca, “Urla’ya ilk yerleştiğimde sanatçı arkadaşlarım ve çevremden çoğu kişi ‘Orada ne işin var!’ diyerek bu kararımı garipsemişti ama şimdi hepsi ‘İyi ki gitmişsin!’ diyorlar. Çoğu arkadaşım şehir hayatından çok şikayetçi. Ben de İstanbul’a tekrar yerleşmeyi düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Ramazan Bayramı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahne alacağını duyuran 50 yaşındaki şarkıcı, kızı Mia ile ilgili soruya “Okula gidip geliyor. Keyfi yerinde. Geçtiğimiz günlerde Anne kız Londra’ya mini bir tatile gittik. Mia okulun voleybol takımında oynuyor aynı zamanda” diyerek yanıt verdi.