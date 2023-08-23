Geçtiğimiz gün Güvercinlik açıklarında demirledikleri teknede görüntülenen Işın Karaca ve sevgilisi Can Yapıcıoğlu çifti romantik anlar yaşadı. Saçkıran hastalığına yakalanan şarkıcı, peruğuyla denize girmeyi tercih etti. Karaca, sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile seabob (yüzme motoru) ile yüzerek keyifli anlar geçirdi. Ünlü çiftin mutluluğu ise objektiflere yansıdı.

Işın Karaca, geçtiğimiz haftalarda Alopeci Universal (saçkıranın son evresi) hastalığına yakalandığını Instagram hesabından şu ifadelerle duyurmuştu:

“Gördüğünüz üzere saçım yok. Kaşlarım yok. Kirpiklerim de. Hatta vücudumun hiçbir yerinde kıla dair bir şey yok.. Bugüne kadar verdiğim lazer epilasyon paralarına yazık.”